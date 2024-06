La adicción al juego no es novedad: hace años se trabaja en concientización y prevención. Lo novedoso en este tipo de patologías es que ahora no es necesario moverse de casa para poder apostar, gracias a los dispositivos tecnológicos. Así se accede a miles de páginas, tanto legales como ilegales, para “timbear” desde allí.

La ciber-ludopatía pasó a representar una preocupación para la comunidad en general y también para las familias en particular, muchas de las cuales comenzaron a encontrar a sus hijos menores de edad apostando desde el celular en las casas, clubes y colegios. Frente a esta problemática, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció una serie de medidas para hacerle frente a la ludopatía infantil. Entre ellas, se cerró la inscripción a nuevas licencias para operadores, se bloqueó el acceso para entrar a las páginas desde la red WIFI de las escuelas públicas y en toda la red BA WIFI, se habilitaron espacios de consulta y tratamiento, y se habilitará una Fiscalía especializada en juego ilegal.

Según una investigación de Lotería de la Ciudad (LOTBA), uno de cada dos padres viven con la preocupación de que sus hijos estén realizando apuestas online. Frente a la complejidad de regular el juego dentro del mundo digital, los tres ejes con que el Gobierno porteño planea abordar su campaña para proteger y garantizar los derechos de los chicos y adolescentes son “control, limitación y educación”.

El on line impide saber quién juega

Dentro del sistema de apuestas online existen las páginas que están registradas y que, más allá de la controversia, se manejan dentro del marco de la ley: terminan por lo general en .bet. Y están las no registradas que operan de forma ilegal y que muchas veces concentran la mayor cantidad de jugadores menores de edad: no piden ningún tipo de verificación para apostar (suelen terminar en .com).

Para comenzar a limitar la cantidad de páginas legales que ofrecen servicios de apuestas online, la Ciudad cerró este lunes la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas. En CABA, a diferencia de otras jurisdicciones donde existen límites a la cantidad de operadores, las licencias eran libres y desde 2019 hasta hoy se registraron 11 operadores regulados con licencias activas. A partir de esta nueva regulación, los operadores que ya tienen licencia no la perderán. Pero queda inhabilitada la opción de sumar nuevas licencias y se suspendieron todos los convenios con potenciales operadores. De esta manera, la Ciudad deja de tener un sistema abierto de licencia y limita la cantidad de empresas autorizadas a prestar el servicio.

Lo legal y lo ilegal

Fuentes del oficialismo porteño explicaron que, junto a LOTBA, se estará auditando a los once operadores que continúan activos “para que la oferta lúdica contemple parámetros relacionados con el juego responsable”.

“Hoy, la importancia de las licencias en los sitios de apuestas radica en los requisitos de funcionamiento”, advirtieron desde el Gobierno, y agregaron: “Una de sus principales fallas es el llamado factor de autenticación: los chicos logran ingresar a las aplicaciones con datos falsos por los pocos requerimientos que se les piden”. Es por esto que se está evaluando la implementación de otros controles en la validación de la identidad de los usuarios. La Ciudad garantizará que las empresas tengan un proceso de registro que permita verificar la edad de los apostadores y prohíba el ingreso de los menores, además de disponer de herramientas como la autoexclusión, auto límites de tiempo, depósito y/o pérdidas, alertas del paso del tiempo y limitaciones sobre la publicidad y las transacciones económicas.

Bloquear las tentaciones

Con respecto a las páginas ilegales de apuestas, a través de la Asociación de Loterías Estatales (ALEA) se suscribieron acuerdos con META, NIC.AR, ENACOM, Mercado Libre y Rapipago para eliminar y bloquear contenido que promueve el juego ilegal. La complejidad viene de la mano de lo fácil que resulta para estos operadores abrir nuevas páginas y las dificultades que conlleva hacer un seguimiento y registro para darlas de baja. Sin embargo, gracias a estos acuerdos, ya se bloquearon 715 perfiles de redes sociales y publicidades, 12 sitios web en dominios .AR, se solicitó la baja de 9 publicaciones en Mercado Libre y se enviaron nueve cartas documento a influencers que promocionaban el juego ilegal. Muchas veces son los mismos operadores registrados los que colaboran en la detección de estos espacios de apuestas ilegales porque les juegan en contra.

Además se bloqueó el acceso a 772 páginas legales e ilegales desde la red WIFI de todas las escuelas públicas de la Ciudad y se extendió el bloqueo de esos sitios de apuestas a toda la red BA WIFI, que es el WIFI gratuito de la Ciudad que tiene alcance en todos los espacios públicos. Y se invitó a las escuelas privadas y a las concesionarias de la Ciudad como los paseos de compras, a que hagan lo mismo .

La política de prevención incluye talleres educativos en los colegios para menores y sus familias, y en los próximos días se dará a conocer la Red de Prevención en Clubes. Además las líneas telefónicas 108 y 147 cuentan ya con un protocolo activo para atender y asesorar a personas que llamen por esta problemática y se abrirá en el Hospital Álvarez un dispositivo grupal especializado para atender a menores con posible diagnóstico de ludopatía, y otro para atender a las familias.

Desde el Gobierno afirmaron que se está realizando un trabajo conjunto entre los tres poderes para hacerle frente a la problemática. Por eso se acordó con el Ministerio Público Fiscal la implementación de una Fiscalía especializada en el tema de juego ilegal, para que se agilicen los procesos y se pueden dar de baja las páginas rápidamente. Desde el Ejecutivo de la Ciudad se trabaja con la Legislatura en 17 proyectos presentados por diputados de distintos bloques para generar una única ley que contemple todas las medidas necesarias.

Informe por Lucía Bernstein Alfonsín.