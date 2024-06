El economista y ex viceministro de Kicillof, Emanuel Alvarez Agis, indicó durante su participación en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción, que el gobierno "sigue con cepo, y pasó de la dolarización "a la Ocampo", a una dolarización "a la El Salvador", de a poquito. Primero, a la dolarización de facto y finalmente a la competencia de monedas".

Con respecto al retraso en los aumentos de tarifas, respondió: "Mi impresión es que el presidente, pragmáticamente, se dio cuenta de que el nivel de recesión al cual nos iba a someter era demasiado grande. Y decidió meter un rebaje. ¿Quiere decir que ya está a campo traviesa hacia la eliminación del cepo, el déficit fiscal? No, pero quiere decir que esa destrucción de la inflación apalancada o sostenida por una recesión, la estamos empezando a cambiar por ir más despacio con el dólar y más despacio con las tarifas".

Sobre el sector de la construcción, el economista aceptó que "la infraestructura se llevó la peor parte". Según el economista, se llegó a esta situación por que el Gobierno “no tiene dónde más ajustar”. Aseguró que "30% del ajuste del presidente está apoyado en los jubilados y 15% en la obra pública. Lo que tiene que lograr es cargar el ajuste sobre otros sectores que se tienen que ajustar el cinturón como lo estamos haciendo todos", indicó el economista.



"La administración libertaria pide a los privados autofinanciar las obras de infraestructura necesarias para el sector. Pero, lo exige en una Argentina que tiene un financiamiento bajo y de corto plazo, lo que genera un problema", describió Agis en su participación.

"¿Tiene razón Milei cuando dice que el sector privado tiene que hacer la obra pública? Estoy de acuerdo en un tercio, no en los otros dos tercios, si no está el Estado invirtiendo. No es porque los bancos son malos. Los banqueros argentinos son tan avaros como los de todo el mundo. Acá hay inflación", aseguró el economista. “Milei no puede pedirle al sistema bancario que financie un ticket inmenso con una inflación del 2% siendo optimista”, finalizó Álvarez Agis.