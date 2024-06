Las entradas para ver a Lenny Kravitz en Argentina ya están a la venta en la web del estadio Movistar Arena. Los clientes de Banco Patagonia tienen la opción de pagar en 6 cuotas sin interés durante todas las instancias de venta. Los tickets para ver al músico estadounidense este miércoles 27 de noviembre arrancan en los $70.000, más cargos por servicio.

Lenny Kravitz llega a Buenos Aires en el marco de la gira mundial "Blue Electric Light Tour 2024". El artista se va a reencontrar con los fans argentinos tras 5 años de espera, luego de su última visita en 2019 en la que fue headliner del Lollapalooza Argentina.

Cuánto salen las entradas para Lenny Kravitz en el Movistar Arena

Los tickets para ver a Lenny Kravitz en el Movistar Arena arrancan en los $70.000, más cargos por servicio. La entrada más cara es la platea baja, que en el sector más cercano al escenario cuesta $150.000. La lista de precios completa es la siguiente:

Imagen: captura de pantalla web Movistar Arena.

Campo delantero: $140.000 + (service charge).

Campo trasero: $75.000 + (service charge).

Platea baja: $150.000 + (service charge).



Platea baja: $110.000 + (service charge).

Platea baja: $130.000 + (service charge).



Platea alta: $95.0000 + (service charge).

Platea alta: $70.000 + (service charge).

Lenny Kravitz, un artista multifacético

Lenny Kravitz tiene una carrera musical de más de tres décadas. En su obra, que incluye 12 álbumes de estudio con más de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo, se encuentran influencias del soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta.

Lenny Kravitz en Argentina. Imagen: AFP.

Recientemente, Kravitz fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y reconocido por el Consejo de diseñadores de moda americanos (CFDA, por sus siglas en inglés) con su "Premio al Icono de la Moda". El galardón reconoció al artista como uno de los músicos más estimados del rock y por su gran influencia en la moda.

En el rubro editorial, Kravitz se destacó como autor de Flash, un libro que muestra fotografías únicas del mundo del rock. Además, su reciente libro de memorias, Let Love Rule, lo llevó a la lista de los más vendidos de The New York Times.