Gloria Carrá es Lala de Las viudas de los jueves. También Amparo de Verano del 98, Blanca de Patito feo y Teresa de Tiempos compasivos. Pero arriba del escenario, cuando canta, es ella estado más pleno. Despojada de papel y guion, asegura, encuentra su “esencia”.



Así se lo explicó a Víctor Hugo Morales cuando fue consultada por la historia de Coronados de Gloria, la banda que tiene junto al Colo Belmonte, Piter Jozami, Christian Teran y Lisandro Etala. “Desde siempre me gusta el mundo de la música”, reveló Carrá, de 44 años de trayectoria en la actuación.

Para la artista nacida hace 53 años en Banfield, en el sur del conurbano bonaerense, la pasión por la música está presente desde que tiene memoria. “Cuando me llevaron a hacer un casting por primera vez, me llevaron porque cantaba y actuaba. Yo en las reuniones familiares cantaba Raffaella Carrà. Esto es lo que soy. Esta es mi esencia”, dijo en los estudios de la 750.



Después, por esas cosas del destino, pasó toda una carrera como actriz, llena de papeles, premios y reconocimientos. Pero a la música, aclara, siempre la lleva en el alma. “Siempre quise hacer eso. Compuse canciones desde los 20. Y a los 40 me pregunté qué iba a hacer con todo esto. Ahí se armó Coronados de Gloria”, explicó.

Al principio no se animaba a cantar. “Tuve miedo mucho tiempo. Cuando pude hacerlo en un espectáculo, empecé e hice covers, y pude cantar con público. Después armé Coronados”, contó.

Pero todos esos años no fue consciente de si “la actriz se devoraba a lo otro”, es decir, a la cantante. “Disfruto de actuar. Hace 44 años que trabajo, por ahí estoy un poco más cansada. Entonces tiene que ser un personaje que me convoque. Si tengo que elegir, me pasa otra cosa completamente diferente con la música”, dijo.

La música la hace con un espíritu festivo, alegre. Porque si deja de cantar, explicó, es para bajar del escenario y bailar entre el público. “La gente baila. Y baila mucho. Yo dejo de cantar y bajo a bailar. Además, por un rato la pasás bien. Te olvidás de un montón de cosas”, señaló.

Es por eso que, para la próxima fecha en la que se presentan, el próximo 11 de julio en La Tangente (Honduras 5317), junto a su banda decidieron llamar a una DJ que se llama La incondicional. "Termina el show y nos quedamos bailando. Es una fiesta. A mí me encanta bailar y por ahí no sabes dónde ir. Esta es una oportunidad para eso”, invitó.