El actor estadounidense Bill Cobbs, conocido por sus papeles en más de 150 series de televisión y películas como El Guardaespaldas, murió el martes pasado a los 90 años en su casa de California, según anunció su familia.

“Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos”, escribió su hermano, Thomas Cobbs, en Facebook, añadiendo que falleció “tranquilamente” en su domicilio.

Con medio siglo de carrera como actor, Cobbs participó en películas como en la exitosa cinta en la que actuó junto a Whitney Houston y Kevin Costner, y Una Noche en el Museo, junto a Ben Stiller.

También apareció en series como Los Soprano, The West Wing, Good Times, Plaza Sésamo y My Wife and Kids. En 2020 ganó un premio Daytime Emmy por su aparición en la serie infantil canadiense Dino Dana.

El recuerdo de su hermano. Imagen: Captura de pantalla

Cobbs, cuyo rostro se hizo familiar para el público en numerosas producciones, es considerado como uno de los actores afroamericanos más destacados de su generación.

En sus inicios, el intérprete, nacido en Cleveland, trabajó como técnico de radar de la Fuerza Aérea y se dedicó a otros empleos antes de irse a Nueva York a los 36 años para dedicarse a la actuación.

Su primer papel como actor profesional fue en Ride a Black Horse en la compañía y taller de teatro de la ciudad de Nueva York, Negro Ensemble Company. Más tarde apareció en pequeñas producciones teatrales, teatro callejero, y teatro regional.