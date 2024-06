La economista y docente Delfina Rossi estará hoy, en Rosario, para encabezar la tercera clase de la Facultad de la Corriente Nacional de la Militancia, a las 9, en Maipú 1152. "Un nuevo proyecto productivo nacional y los desafíos del mundo del trabajo en el capitalismo neoliberal", es el título de la conferencia que dará horas después de la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados. "El RIGI es el Potosí del siglo XXI, eso es lo que lamentablemente acompañaron muchos diputados y diputadas que se dicen dialoguistas, y yo creo que atenta contra el desarrollo nacional", sostiene la economista.

Delfina vive en Buenos Aires, donde milita en el espacio 3D, pero vivió hasta los 14 años en Rosario, cuando se fue a Barcelona con su madre. Volvió en 2014, tras ser candidata a eurodiputada por un partido ambientalista de izquierda de Cataluña. Cuando Cristina Fernández de Kirchner la designó como directora del Banco Nación, hubo una polémica pública en la que la acusaban de ser "la hija de Agustín Rossi". Ella siguió militando y estudiando. "Siempre es un placer volver a Rosario a militar, a charlar con los compañeros y compañeras. Además, de la mano de la Corriente Nacional de la Militancia, que existe desde antes que yo volviera a hacer política en Argentina. Entonces, es un espacio de mucha confianza, de largo y sólido tejido en el territorio, así que muy contenta de poder estar en Rosario compartiendo ideas y miradas con los compañeros y compañeras", dice.

Para ella, no se trata sólo de volver a la ciudad de su infancia. "Más allá de Rosario en particular, siempre considero que poder viajar por las provincias nos permite abrir las cabezas, la lógica porteña en la cual están sometidas la mayoría de los medios de comunicación, creo que nos aleja de la realidad de muchos y muchas argentinos y argentinas, entonces me parece un deber indispensable para cualquiera que quiera, como yo, entender la realidad del país y ayudar a transformarla", sostiene.

Ante la pregunta sobre los desafíos que abre el paradigma instituido por la Ley Bases, Delfina Rossi considera que "la urgencia para plantear un modelo de desarrollo nacional es total. Si algo es el RIGI, es la síntesis del modelo económico de Javier Milei, que es que nuestro país vuelva a ser el Potosí del mundo, sin grados de soberanía y sin una relación de lo que necesitan las grandes empresas del mundo con lo que necesita nuestro pueblo".

Rossi señala que "el RIGI da ventajas muy significativas a aquellas inversiones por encima de 200 millones de dólares, no sólo el descuento de ganancias al 25% en vez del 35%, sino la devolución del impuesto sobre débitos y créditos sobre ganancias, una devolución de saldos de IVA, etcétera, etcétera. Y sobre todo, algo que a nosotros nos preocupa mucho desde la perspectiva macroeconómica, es que no le exige la liquidación total de sus exportaciones en los primeros dos años. Le permite solamente liquidar e ingresar al mercado de cambios argentinos, es decir, solamente el 20% el primer año, algo que es totalmente contradictorio con la voluntad del gobierno de, justamente, acomodar la macroeconomía".

Lo que está quedando en evidencia en la vida cotidiana: aumento del desempleo, la profunda recesión, tiene también una lectura de la economista. "Los seis meses de gobierno de Javier Milei han dejado vasta evidencia del industricidio, de la destrucción de la industria que se produce cuando se gobierna, justamente, solamente a favor de la timba financiera", plantea la economista.

Como el principal argumento del oficialismo es la baja de la inflación, Rossi es taxativa al recordar que "el desafío que tenía la Argentina durante la campaña electoral, para salir del 2023, era justamente bajar la inflación pero sosteniendo los niveles de actividad". Recordó que se habían "recuperado los niveles de empleo y de actividad prepandémicos". Sin embargo, el gobierno nacional "decidió todo lo contrario, decidió simplemente bajar la inflación a costa de una brutal recesión a la famosa y tan anunciada paz de los cementerios".

Esta situación genera un "profundo dolor" social, porque la Argentina tiene "los peores indicadores de pobreza en los últimos 20 años", porque se ven "chicos y familias comiendo de la basura como no se veían", también "un terrible aumento de la indigencia de personas en situación de calle terrible y por supuesto una clase media que se va cayendo. El 70% de la clase media ni siquiera se permitió ir a tomar un café en estos últimos meses justamente para ahorrar".

De la conferencia de hoy participarán también Cristian Desideri, Paula Durán y Juan Manuel Tranier.