Sancionadas las dos primeras leyes de Javier Milei, la oposición fantasea con el día después. Los aliados que le votaron las leyes suspiran con alivio, convencidos de que cumplieron con su parte y que, por al menos unas semanas, el Presidente no los acusará de ser los responsables de los pésimos índices económicos. No todos coinciden, sin embargo, en cuál debe ser el paso siguiente. Algunos radicales no mileístas -es decir, no deloredistas- sostienen que lo mejor es pisar el acelerador y empeza"no hacer ruido" "No hay que darle excusas"Unión por la Patria se consuela con haber logrado mantener la unidad sin muchas bajas y bucea oportunidades que le permitan volver a la ofensiva.