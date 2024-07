Para el diputado bonaerense de Unión por la Patria (UxP) Gustavo Pulti, el presidente Javier Milei y su Cancillería "van sumando fojas para un futuro juicio político", tras el silencio del Gobierno nacional luego de que se conociera que el Reino Unido planea saquear 500 millones de barriles de petróleo de las Islas Malvinas.



"En términos diarios, 300 millones de barriles es el 4% de la producción que tiene la Argentina hoy", explicó Pulti, en diálogo con la 750.





"En febrero se anunció una restricción de 166 mil kilómetros cuadrados para la pesca y la navegación en toda la zona de Malvinas, dispuestas en nuestro mar por Alison Blake, funcionaria de la corona británica. Poco después, se anunció la construcción de un puerto en nuestras Islas Malvinas al que llaman Portal de la Antártida, o sea que no solo restringen la navegación y la pesca en nuestro mar sino que construyen un puerto y dicen, claramente, que están mirando lo que significa geopolíticamente y en términos de yacimientos la Antártida", agregó el exintendente del partido de General Pueyrredón.



En esa línea, Pulti apuntó contra el silencio del oficialismo y expresó que "todo esto ocurre sin que la Cancillería argentina abra la boca". "Sin que el presidente de la Nación se manifieste. En cualquier otro momento, se hubiera planteado una severa crisis diplomática con estas decisiones. Hoy pasa totalmente inadvertido", agregó el diputado de la Provincia de Buenos Aires.

"Es inexplicable, injustificable y demanda respuestas institucionales con la severidad que supone poner en juego nuestra soberanía sin que aquellos que la tienen poblada la custodien", remarcó.

Y señaló también a una parte de la oposición: "No estoy seguro por qué no tiene la repercusión que debería en el Senado, pero la va a tener. Esto está en línea con lo que hizo el Senado convalidando el RIGI, que no es otra cosa que habilitar la extracción de nuestros recursos, no para abastecer a Argentina sino a ellos", lamentó.

"Son un conjunto de decisiones que forman parte de una línea de gestión del presidente Milei en la que en ningún momento se representan el interés nacional, ni el trabajo argentino ni la soberanía argentina. Hay una deliberada acción de entrega de los recursos", cerró.