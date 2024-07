El jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, se reunieron con cuatro gobernadores peronistas a última hora del martes en Casa Rosada: Raúl Jalil de Catamarca; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Gustavo Sáenz de Salta y Martín Llaryora de Córdoba. El objetivo del encuentro, según comentaron desde Balcarce 50, fue informarlos sobre cómo venían los avances para el acto por la firma del Pacto de Mayo, que se realizará el 9 por la madrugada, en la Casa Histórica de Tucumán. Los cuatro confirmaron su asistencia.

Al finalizar la reunión con los cuatro mandatarios provinciales, desde Presidencia comenzaron a enviar a todos los gobernadores la invitación formal para el 8 de junio a las 23 en la Casa histórica de Tucumán. "El presidente de la Nación, Dr. Javier Milei tiene el agrado de invitar a usted al acto con motivo del 208 aniversario de la declaración de la independencia nacional", dice. El texto, además, incluye una frase de Esteban Echeverría que consigna: "Las glorias colectivas de la revolución son aquellas conquistadas por el heroico esfuerzo de la Nación en la guerra de la independencia y por los patriotas de mayo y julio: todas ellas son santas y legítimas". Por último, sumaron un dress code: "traje oscuro", piden. La noche del martes la invitación aún no había llegado a todos los gobernadores, pero desde Casa Rosada decían que les llegará y que aún se estaban enviando.



Desde Casa Rosada confirmaron que la encargada de la organización de la firma del pacto y del acto que se llevará a cabo en Tucumán es Karina Milei. Si bien en un comienzo el evento se iba a realizar el nueve por la noche, los planes fueron modificados y finalmente será durante la vigilia del 9, el 8 por la noche y el acuerdo será rubricado por el Presidente y los gobernadores pasadas las 12.

Todavía no están definidos los detalles finales del acto. Pero en Balcarce 50 deslizan que los gobernadores no serían condecorados con la Orden de Mayo, tal como habían adelantado hace unos meses desde el oficialismo. Además, aclaran que a los 10 puntos originales, le agregaron uno más vinculado al tema educativo --algo que venía reclamando el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro--. También sumaron una adenda en la que se explica cómo funcionará el consejo de Mayo. Allí habrá representantes de las provincias, del gobierno nacional, del sindicalismo, de los legisladores y del sector empresarial.

En la invitación aparecen los contactos de ceremonial





"Toto" Caputo, invitado sorpresa

La presencia del ministro de Economía en la reunión, que duró cerca de dos horas, demostró que también fueron parte del menú cuestiones vinculadas a esa área, en medio de una brutal recesión económica y del ahogo financiero que tienen las provincias por el recorte de fondos, la suspensión de la obra pública y los despidos. Desde el oficialismo, en tanto, expresaron que en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, donde se llevó a cabo el mitin, solo se habló de la organización del acto. Y justificaron la presencia del ministro de Economía y dijeron que "estuvo presente porque nueve de los diez puntos del pacto están vinculados a cuestiones económicas".

Antes que ellos, el Jefe de Gabinete y el secretario del Interior, Guillermo Catalán, recibieron a otros dos gobernadores opositores: Gerardo Zamora, de Santiago del Estero y Ricardo Quintela de la Rioja. Ellos fueron a firmar el traspaso y cooperación en materia de obras públicas, de infraestructura educativa y de vivienda.

Quintela, al salir de la reunión, confirmó que él no asistirá al acto en Tucumán y que tampoco firmará el pacto de Mayo. "Al Pacto de Mayo no voy a asistir por el momento", disparó. Luego, añadió que "un pacto es, justamente, un acuerdo entre dos o más partes y, en este caso, hay una imposición de 10 títulos que tenés que ir a firmar sin conversar previamente el contenido". Por último subrayó que "no podés acordar algo que no sabés el contenido. A un acuerdo se llega cuando ambas partes resignan intereses para encontrar coincidencias y eso no pasó".

Son varios los gobernadores que aún no confirmaron si asistirán a la firma. Uno de ellos es Zamora, que este martes también estuvo con Francos para el traspaso de obras. Tampoco dijeron si lo harán Axel Kicillof, de Buenos Aires; Sergio Ziliotto, de la Pampa, Gildo Insfrán, de Formosa y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. En el entorno del mandatario bonaerense explicaron a este diario que Kicillof todavía no fue invitado y que "no sabe si irá porque no sabe de qué se trata". En La Plata aún dejan abierta la puerta a una posible participación, pero aclaran: "Si es una convocatoria para trabajar distintas cuestiones, analizarlas y buscar alternativas, sí. Si es para firmar algo cerrado, no".

Quintela dijo que, como se trata de una firma sin debate, él no asistirá. El riojano estuvo con Kicillof el lunes, en el acto que este último encabezó en San Vicente por el aniversario de la muerte de Perón. Al salir del encuentro en Casa Rosada, aclaró que "tenía que firmar porque me habían convocado hace unos 22 días y sería necio no hacerlo porque son obras para la provincia, pero esto no impide ni cambia mi posición política. Esto no fue a cambio de nada y no fue antes de la votación de ley Bases, que para mi no beneficia a los Argentinos". Por último, Quintela dijo que con Francos tiene "un muy buen diálogo porque es receptivo", pero que su problema reside en que "tiene poca capacidad resolutiva".