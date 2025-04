Sansón de las islas, obra escrita por Gonzalo Demaría, pone el foco en la Guerra de Malvinas desde un costado singular. La pieza, que acaba de subir a escena con dirección de Emiliano Dionisi en la sala Casacuberta del Teatro San Martín, devela los entretelones de un montaje televisivo destinado a sostener el fervor patriótico de la audiencia a pocas semanas de la rendición argentina. El protagonista, un luchador de catch que había tenido su momento de esplendor en el pasado, (interpretado por Luciano Castro, para quien el autor escribió la obra), debe participar de un combate que lo denigra, a pesar de la dolorosa enfermedad que padece, presionado por su pareja y representante (Vanesa Maja) para que acepte el convite porque están por perder la casa a causa de la circular 1050 del ministro Martínez de Hoz.

La vergüenza que siente el púgil proviene del cambio de signo que experimentará su antigua estatura de mito de ficción. Porque si en otros tiempos Sansón corporizaba el coraje y el honor en las batallas del cuerpo a cuerpo ahora debe encarnar al invasor británico y por contrato se verá obligado a perder frente al joven luchador (Gonzalo Gravano) que, convenientemente vestido de gaucho, representa al ejército argentino. Pero si el gerente del canal –el interventor militar está a cargo de Manuel Vicente, notable en su interpretación- cree tener asegurados los hilos del espectáculo para alcanzar el objetivo propagandístico, las cosas no salen como estaba previsto.

La acción transcurre a comienzos de mayo de 1982, durante el programa especial de ATC de 24 horas de duración que se llamó “Las 24 horas de las Malvinas”, maratón que estuvo destinada a recaudar dinero para el “Fondo Patriótico Malvinas Argentinas”, bajo la conducción de Jorge “Cacho” Fontana y Lidia “Pinky” Satragno. En conversación con Página/12, Emiliano Dionisi cuenta que si bien por su edad no vivió la guerra de Malvinas él está convencido de que “es una de nuestras grandes heridas, un dolor que nos atraviesa profundamente. A veces se dice que los más jóvenes no podemos entender lo que no vivimos pero yo creo que no es así: tampoco viví el Holocausto y sin embargo comprendo el dolor que encierra y lo que significa ese momento de la historia”, sostiene el director.

-Por edad tampoco viste Titanes en el Ring…

-Claro, y tampoco me interesó el catch cuando después de 2000 tuvo un revival. Fue en México que me entusiasmó. Allá es muy popular y descubrí que es un gran relato físico, una coreografía muy teatral. Y ahí la gente se compenetra con lo que está viendo y reacciona como quisiéramos que lo haga el espectador teatral. Es una forma muy interesante de teatro popular.

-¿Cuál es tu caracterización del espectáculo popular?

-Es una forma de teatro que se conecta emocionalmente con una gran cantidad de gente, que puede sembrar preguntas y hacer pensar. No debería ser fácil ni liviano, sino que debería tener muchas capas de lecturas que puedan llegarle a personas de muy diferente nivel cultural.

-En el elenco hay un actor muy mediático…

-Sí, Luciano Castro es muy popular, muy querido. Y me parece buenísimo que por verlo actuar haya gente que venga al San Martín, al teatro público, quizás por primera vez. Y que así conozca una sala como ésta y a un autor como Gonzalo Demaría.

-En tu puesta, además de elementos del teatro popular también sumás lo operístico…

-Sí, el escenario de la Casacuberta remite a un coliseo y allí es donde sucede una escena de catch. Y como el personaje del coronel es un enamorado de Tosca pensé en sumar dos cantantes –Constanza Díaz Falú y Fernando Ursino- para hacer lo que podría llamarse una ópera bélica. Para mí es un regalo hacer esta obra sobre Malvinas.

-¿Cuál es tu visión del conflicto?

-Lo que sucedió en Malvinas fue una trampa en la que caímos todos, que nos costó sangre y dolor, que destruyó muchas familias. No había forma de ganar. Fue una gran bomba de humo lanzada para distraer a la gente de lo que estaba sucediendo en el país. Con esta obra queremos entender y profundizar en un pasado que todavía nos atraviesa.

