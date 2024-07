"Es un peligro que nos presenten como paraíso a un país que se dedique a las actividades primarias, cuando a nivel mundial es la época del nacionalismo. Es lo propio lo que tenemos que defender, porque defender la industria es defender la provincia, defender la provincia es defender la Nación, y para defender la Nación hay que ser bien argentinos."



Con esas palabras, el gobernador Axel Kicillof cerró en Mar del Plata el segundo Congreso Productivo Bonaerense, donde más de dos mil empresarios, cooperativistas, sindicalistas, universitarios, científicos y funcionarios de la provincia de Buenos Aires se congregaron para analizar el contexto actual y las dificultades de cada una de sus aristas, en el evento organizado por el ministerio de Producción, Ciencia, e Innovación Tecnológica que conduce Augusto Costa.

La provincia de Buenos Aires tiene una matriz que pone a la producción en el centro y la convierte en el corazón productivo de Argentina. Ésta, por ejemplo, representa el 38 por ciento de la población, el 36 por ciento del PBI, el 50 por ciento de la industria manufacturera, casi el 40 por ciento de la producción agropecuaria, el 40 por ciento del empleo industrial, el 40 por ciento de exportaciones, el 50 por ciento de las exportaciones manufactureras, y en su territorio tienen asiento 25 universidades, cuyas actividades responden directamente a las demandas y las necesidades de la producción.

Luego de hacer alusión a éstos índices, Kicillof aprovechó su exposición en Mar del Plata y se metió de lleno en la disputa política de la actualidad. Su primera definición fue que, más allá de la diversidad y la validez de cada una de las opiniones, "para la producción y el trabajo el Estado no es algo optativo". Tildó como "absurda, absolutamente minoritaria y casi inexistente" la idea de que podría haber un sistema productivo, e incluso un capitalismo, sin Estado. Efusivo en su discurso, dijo que "hay tanta impunidad y desconocimiento que se dice cualquier cosa".

Dijo que es esa idea es una opinión "tan minoritaria" que "casi no es una discusión y ni siquiera se puede tomar en serio", pero que en Argentina se posó sobre el tapete porque el presidente Javier Milei dice que vino a destruir el Estado y actúa en consecuencia. Sin embargo Kicillof, que recorrió como mínimo tres veces cada uno de los 135 distritos bonaerenses, aseguró que "como provincia productiva no hemos visto nunca que alguien diga que quiere menos Estado".

El gobernador contó que los empresarios bonaerenses, cuando él visita sus municipios, le piden más educación pública, más salud pública, mejor infraestructura, mejores rutas, y más seguridad. "Eso lo da el Estado, porque Estado y mercado no son contradictorios, para tener más actividad privada necesitamos un Estado que sea mejor y llegue más", puntualizó el gobernador, que mencionó los despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y envió su apoyo a los trabajadores que perdieron su puesto.

En su paso por el partido de General Pueyrredón, Kicillof inauguró una sucursal del Banco Provincia en Batán antes de asistir al hotel provincial, fue ovacionado tres veces antes de brindar su discurso. Luego de agradecerle a los más de dos mil inscriptos que participaron del Congreso Productivo Bonaerense, Kicillof destacó que el hecho de que hayan batido todos los records de los encuentros de la cartera productiva es una señal: "La industria bonaerense y sus productores no se rinden ni bajan los brazos. Se reúnen, intercambian, reflexionan, recapacitan y proponen".

Aseguró el gobernador que la provincia que él conduce apuesta a la producción agropecuaria, pero que apunta a "ponerle todo el trabajo argentino que podamos", con el fin de generar materias primas valiosas, buscadas, y producidas en territorio bonaerense. La ronda de negocios internacionales celebrada la semana pasada en La Plata es un claro ejemplo de esa búsqueda.

Si bien reafirmó que la ideología de Milei es "anacrónica y desubicada", remarcó que ésta ya está mostrando sus consecuencias. Apuntó que las estadísticas de los salarios formales e informales "demuestran un ataque frontal a las grandes mayorías argentinas", ya que descendieron en el orden del 20 por ciento. Como ésto trae aparejado la caída del consumo, las ventas, y los ingresos de todos los productores que le venden a la sociedad, Kicillof resaltó: "Están rompiendo el aparato productivo, los ingresos, las familias y los hogares. Atentan contra la vida, el laburo, la industria, la producción y la dignidad, con un modelo que agrede, perjudica y que cierra empresas".

Con el 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón en la retina, Kicillof definió: "El peronismo nos ha enseñado que Estado, empresarios y trabajadores van para el mismo lado, porque gobernar es encontrar balance y equilibrio". Si bien aclaró que las condiciones son complicadas y la situación muy compleja, "porque quieren fundir a la Argentina", el gobernador sostuvo que "es momento de tener en claro lo que queremos, poner en valor lo que tenemos y defenderlo como sea".

Al igual que en la mañana del martes, donde anunció que la Provincia amplió el vademécum de medicamentos para el cáncer de alto costo, Kicillof remarcó una idea: "No podemos ni queremos sustituir al Gobierno nacional, porque ninguna provincia se puede arreglar sola". Dijo que ésto no es optativo, porque la Constitución Nacional dice que existe un régimen federal en la República Argentina. "El Presidente y el Gobierno nacional deben cumplir con la Constitución, porque si no pareciera que no tienen población ni territorios, y yo no quiero resignarme ni naturalizar que se borren de sus responsabilidades", dijo Kicillof, y disparó: "Cuando nos invitan a firmar pactos primero decimos que paguen lo que deben, lo que se afanaron y lo que le robaron a cada provincia".

Luego de asegurar que el país atraviesa un "argentinicidio", Kicillof recordó que su fuerza política fue la más votada en las PASO, en las elecciones generales y en el balotaje, y afirmó: "Tenemos el mandato de defender la provincia y su identidad, que está vinculada en su totalidad a la producción. Demos un ejemplo de solidaridad, nadie se salva solo, contamos con un empresariado y un pueblo trabajador solidario, que le dará fuerza y aguante en la provincia de Buenos Aires".

Los paneles

Kicillof resaltó la importancia de que en los pasillos se encuentren productores, trabajadores, empresarios, funcionarios, y cooperativistas, ya que para el gobernador la situación actual del país "requiere una reflexión muy profunda y muy importante". Si bien aseguró que las discusiones son profundas y "con más superficialidad que lo que uno desearía", remarcó que éstas se dan en toda la Argentina, porque "es momento de recapitular el pasado reciente y distante, pero para hablar del presente y discutir del futuro".

La apertura del congreso, a cargo de los ministros Augusto Costa y Javier Rodríguez, se centró en pensar la situación actual comparada con los debates que se realizaron hace un año, en el primer congreso productivo. Ante ello, plantearon el nuevo escenario y los desafíos y complejidades que este trajo. "El sector pyme en la nueva coyuntura nacional" fue el panel que continuó la charla de apertura, y allí los presentes plantearon las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas bonaerenses, que vieron cercada su actividad por la apertura de las importaciones, la implementación de un nuevo esquema tarifario y la caída de la demanda. Además, analizaron la estructura impositiva, la reforma laboral y el rol del Estado en torno a ello.

El miércoles, antes que hablara Kicillof, "La industria argentina en el escenario actual" fue la charla que colmó el auditorio. Durante el martes y el miércoles, el Congreso Productivo Bonaerense dividió sus más de treinta actividades en seis ejes temáticos, que fueron "Infraestructura para la producción", "Desarrollo local", "Empleo y producción", "Sistema tributario y financiamiento", "Desarrollo productivo sostenible y sustentable", y "Ciencia y tecnología".

El eje de Infraestructura para la producción tuvo su primera ronda centrada en la soberanía y el desarrollo. Con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, como figura destacada, los presentes debatieron sobre la Provincia y su sistema portuario en el comercio internacional. Hablaron sobre el control y la gestión de las vías navegables, la importancia de la obra del Canal Magdalena y su rol en la consolidación de un camino de "desarrollo soberano". La segunda charla giró en torno al rol del Estado en el desarrollo de la infraestructura productiva, y posó a la infraestructura y la logística como ejes fundamentales para la mejora de la competitividad del sistema productivo, el fomento de exportaciones de valor agregado y el acceso a insumos claves. Los presentes, además, dialogaron en otras rondas sobre los caminos que toma la política industrial a nivel mundial, los sectores estratégicos para el sistema portuario bonaerense, y la estrategia de logística de la provincia de Buenos Aires.

El desarrollo local enmarcó cuatro charlas. La primera se centró en el turismo como herramienta de desarrollo en todas sus aristas. La segunda apuntó a los mercados globales y su salida exportadora, y los productores debatieron acerca de las oportunidades, las estrategias de expansión de mercados, y los desafíos de competitividad para las pymes exportadoras. Las pymes, además, fueron tema de intercambio en la tercera ronda, que apuntó a la producción y comercialización de productos de consumo masivo. Discutieron sobre el papel del Estado en la conformación de las góndolas, y la necesidad de que estas cuenten con variedades, introduciendo a las pymes en los supermercados bonaerenses. La cuarta ronda apuntó a la industrialización de los recursos materiales y regímenes de incentivos. Allí se expuso la importancia de la industria bonaerense en la matriz productiva nacional, y las consecuencias del proyecto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), además de la cadena de valor de los recursos mineros e hidrocarburíferos.

Al hablar de empleo y producción, los paneles apuntaron a las políticas de cuidado y producción, que resaltó las unidades productivas en clave de género, y los roles de la gremial empresaria, las cooperativas y los sindicatos en la implementación de esas políticas. Luego, las rondas se refirieron al futuro y expusieron la importancia de la tecnología en los nuevos sectores productivos, como la industria de los videojuegos, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica y las ingenierías. También hubo lugar para la puesta en común de las gremiales empresarias bonaerenses, los desafíos del mercado de trabajo actual, y la actividad cooperativa, que bajo el título "cooperando hay futuro", destacó a "la producción cooperativa como una alternativa al modelo de crueldad".

La puesta en común sobre sistema tributario y financiamiento comenzó con la reflexión de los empresarios pymes, que en primera persona relataron sus experiencias con las políticas públicas provinciales de acceso al crédito, entendiendo esta acción como un punto de partida para el crecimiento. Luego se posó al financiamiento como derecho, y se analizó la función de las políticas públicas provinciales y se debatió sobre la utilidad de esas herramientas, que en muchos casos son impulsadas, incluso, por los Gobiernos municipales. Al centrar el sistema tributario en torno a las pymes, autoridades y productores dialogaron sobre impuestos, costos, beneficios y presión tributaria. En último lugar, el miércoles fue turno del panel del financiamiento en tiempos de crisis, donde se expusieron los desafíos del contexto actual desde la mirada de la banca pública bonaerense.

El desarrollo productivo sostenible y sustentable ocupó gran parte de la agenda del congreso. Primero debatieron sobre la minería sustentable, poniendo el foco en la transparencia y la vinculación con la comunidad, el maneja de la gestión de riesgo en la apertura del suelo, y el post-uso de minas y canteras. Luego, enmarcando a la provincia de Buenos Aires como "faro de la sustentabilidad", fue el turno de la ronda de energía bonaerense para el desarrollo, donde se mencionaron fuentes de energía cuyos desarrollos sean inclusivos y ambientalmente sostenibles. También dialogaron acerca de los destinos sustentables, los avances y desafíos en la sustentabilidad agropecuaria con Buenos Aires como provincia pionera, y el potencial productivo de la economía circular de las nuevas industrias.

En la rama de ciencia y tecnología se puso el foco en los centros de servicios universitarios para las pymes como "activo estratégico" para el desarrollo de la provincia, ya que articulan los saberes de las universidades con las demandas tecnológicas de las pymes industriales. Se habló sobre la innovación productiva y biotécnica para el desarrollo agroalimentario, y la innovación bonaerense en la materia. Se presentó a la ciencia, la tecnología y el desarrollo como pilares fundamentales para Buenos Aires, y en último lugar, se refrescó la importancia de las políticas públicas bonaerenses en materia tecnológica.

Además, al igual que el año pasado, hubo una serie de "Encuentros productivos". El primero fue con secretarios y secretarias de Producción de los 135 municipios bonaerenses. El segundo, ligado a la educación, fue una ronda de la que participaron rectores y rectoras de universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires, donde debatieron sobre la agenda bonaerense en torno a las casas de estudio y sus áreas de ciencia y tecnología, y repasaron el estado de situación de cada una de ellas y sus programas. Durante el miércoles se celebró la asamblea CoProTur, que aprovechó el congreso para llevar adelante su vigesimoséptimo encuentro, del que participaron los integrantes del Consejo Provincial de Turismo, que van desde municipios hasta sectores privados y académicos, y que contó con la presencia de representantes del Banco Provincia, que anunció nuevas líneas de financiamiento para el sector. En último turno tuvo lugar el encuentro multisectorial pyme, con empresarios y empresarias de la provincia más grande del país.