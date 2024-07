En las últimas estadísticas, oficiales o privadas, el consumo de Alimentos y Bebidas se estableció en una caída de dos dígitos altos, anticipando que el gasto general de las familias en supermercados volverá a caer en junio, según cifras a las que accedió Página I12, arriba de los 10 puntos. Ante este contexto, hay búsquedas desesperadas de los comercios para intentar revertir o frenar el derrumbe en las ventas. Así es que se generó un esquema de fomento al consumo que es casi un respirador artificial: sobre todo en las grandes superficies comerciales tienen vigencia hoy más de 10 promociones y descuentos para tratar de captar mayores ventas.

Esto responde, básicamente, a una recesión inédita para el consumo masivo, con un plus por la negativa. La cantidad de promociones y descuentos se incrementó porque los comercios necesitaban liquidar alimentos, bebidas y productos de limpieza para, entre otras cosas, hacer caja para el pago de los aguinaldos. Una situación que pocas veces se ha visto a estos niveles.

Según puntualizaron a este diario fuentes del sector, hoy tienen vigencia los siguientes esquemas de descuentos: descuento para jubilados, asignaciones de ANSES como AUH; beneficios para empleados municipales; tarjetas vecinales de descuento que se dan en municipios grandes, como Tigre y Avellaneda; el descuento bancario con tarjeta de crédito; la rebaja por comprar con Mercado Pago, Modo u otras billeteras virtuales; el descuento del propio supermercado a productos de marca propia; el descuento de los supermercados para aquellos que compran con su tarjeta de descuentos; y las rebajas de 2x1 en unidades o descuentos de entre 50 y 80 por ciento en la unidad, por la caída de ventas.

Hay algunos locales, inclusive, que empezaron a pensar en montar promociones, para que los descuentos sean atractivos. Por caso, muchos dan rebajas con la tarjeta del propio supermercado, adicionalmente al descuento de los bancos o las billeteras virtuales.

El diagnóstico que hacen los ceos

"Todos los días tenés al menos dos opciones de descuentos, pero el consumo no reacciona en consecuencia", resumen los retailers. Hace unos días, en una reunión que mantuvieron diferentes empresarios del sector, se evaluó que la situación de los ingresos de los trabajadores no le está ganando a una inflación que puede ser moderada estadísticamente, pero que no explica la foto de hoy. Además, la pregunta que se hacen es que si con estos niveles de recesión y con los precios de alimentos y bebidas estables porque no se vende nada, ¿qué pasaría si hay un mínimo gesto de reactivación?".

La situación allí es muy delicada porque si bien los valores de precios están hoy estables, tras la devaluación que ordenó Javier Milei en diciembre, los precios se establecieron en niveles muy altos y luego frenaron el alza. Pero esa disparada dejó hoy a los alimentos y bebidas en niveles muy altos en relación a la evolución de los ingresos. Por citar dos casos, el último informe de Scentia de mayo reportó una baja de casi 20 puntos en bebidas con y sin alcohol; de 20, 5 en alimentos perecederos, más de 12 puntos en Limpieza e Higiene y 6,5 en desayuno.

El caso de las bebidas es notable, porque están dentro del producto con mayor nivel de remate. Todas las empresas grandes que producen perdieron, en el verano, 20 por ciento de las ventas, y el invierno será peor. La novedad, por caso, es que, ante la caída de ventas, los supermercados empezaron a ofrecer en góndola las botellitas chicas de gasesosas o jugos, que antes sólo exhibían en heladeras cercanas a las cajas. Ése es uno de los productos que ya estaba tocando fechas de vencimiento, todo relacionado al daño en las ventas.

En este contexto, los empresarios del retail aseguran que "el bolsillo del consumidor medio está muy golpeado por tarifas, prepagas, colegios privados y combustibles". Y es ése sector el que sustenta el volúmen de ventas en la base de la pirámide. Por todo, los comercios grandes se están manejando con ventas de stock y la mayoría viene comprándoles muchísimo menos productos a los fabricantes de canasta básica nucleados en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal).