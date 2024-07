Mientras el sindicato de docentes universitarios de Rosario, COAD, definió la profundización del plan de lucha en el segundo cuatrimestre, con paros rotativos, ayer, en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional se realizó una reunión entre representantes de los rectores de todas las universidades, trabajadores docentes y no docentes, y de la Federación Universitaria Argentina, en la que se evaluó la situación que atraviesa el sistema universitario nacional.

“A lo largo del año manifestamos un conjunto de problemas que ponían en riesgo garantizar el normal desarrollo de actividades. Uno era el problema presupuestario, otro la cuestión salarial de los trabajadores, otro vinculado a la crisis económica que afecta a nuestros estudiantes beneficiarios de becas discontinuadas, la situación de obras públicas paralizadas y la del sistema científico que nos preocupa porque formamos parte de la misma comunidad”, enumeró el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.

Durante la reunión se manifestó de manera unánime y colectiva la necesidad de que se produzca una urgente recomposición de la situación salarial de las y los trabajadores de todas las universidades nacionales. “El estado de situación es el más crítico de los últimos 40 años. Estamos atravesando una pérdida brutal del poder adquisitivo de un 50% o 60% y es imposible imaginar el normal desarrollo de las actividades de la universidad si no hay una solución. No hay universidad posible sin un salario digno para los trabajadores de la educación”, explicó Bartolacci.

En este sentido, el responsable de la UNR resaltó que “si no hay condiciones dignas para nuestros personal docente y no docente no hay manera de pensar en una universidad con normal actividad”, y adelantó que se ha lanzado un comunicado reclamando esta recomposición urgente, sumado a la necesidad de actualizar las becas estudiantiles que están aún a valores del año pasado. “Conformamos una mesa de coordinación de todas las instituciones que conforman al sistema universitario para evaluar medidas conjuntas a partir de la vuelta del receso en adelante para poder revertir esta situación”, agregó.