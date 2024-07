Con el componedor título "Medidas para optimizar la experiencia turística en Iruya", el gobierno de Salta salió ayer a informar que el impuesto al turismo que el municipio de Iruya comenzó a aplicar en el último fin de semana largo finalmente no se aplicará.



El gobierno provincial informó que en reunión con el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, el intendente de Iruya, Eugenio Herrera, "informó que se avanzará desde el Concejo Deliberante local en una nueva normativa que permita a la comuna financiar los servicios que brinda al visitante, pero no así una tasa por el ingreso a la localidad".



La provincia añadió que en el marco de "un canal de diálogo entre el Ejecutivo provincial, gobiernos municipales y el sector privado, se acordaron nuevas medidas que optimizarán la experiencia del turista en la localidad andina, entediendo las necesidades de un municipio en particular y el turismo de la provincia".

Según se indicó, "se establecerá un sector para el estacionamiento vehicular con cobro diferenciado dependiendo del tipo de movilidad, autos, camionetas, combis, para que el visitante ingrese al ejido urbano de forma peatonal como se hace en otros destinos destacados del país y el mundo". Aunque "Quedarán exceptuados de esta norma, quienes tengan reserva en establecimientos de alojamiento".

La provincia aseguró asimismo que la Municipalidad de Iruya "cuenta con sanitarios públicos" y dijo que "también tendrán un arancel que permitan preservar la calidad del servicio". Según operadores de servicios turísticos de esa localidad, en el pueblo solo funcionan como baños públicos los ubicados en la terminal de ómnibus.

La información oficial agregó que en la reunión también se conversó sobre "obras para potenciar el deporte en el complejo municipal y la experiencia del turista en el Mirador de la Cruz".

En otro ámbito, la sesión de ayer del Senado de Salta, el legislador iruyano Walter Cruz fustigó al intendente Eugenio Herrera por la imposición de la ecotasa turística. “Le hago un llamado: tenga un poquito de cordura”, consulte al resto, "no tome a la ligera medidas que terminan perjudicando a Iruya", le recomendó.

"La mayoría de los iruyanos de una u otra manera vivimos del turismo”, afirmó el legislador para explicar el enojo de los operadores del turismo con la ecotasa, que se decidió sin un diálogo previo con la comunidad, según aseguraron los operadores y ratificó el senador.

Cruz lamentó que el pueblo esté "en la boca de todos" no por su geografía, su cultura o sus valores comunitarios, "sino por una ordenanza que fue propuesta por el señor intendente, que los concejales comenzaron a trabajar, que quedaron en seguir trabajando en las próximas semanas precisamente" pero que finalmente se aprobó rápidamente sin escuchar la opinión de los interesados. "Pongo en duda si siquiera hubo una sesión especial para dar conformidad", cuestionó.

También criticó al jefe comunal porque al aprobar la ordenanza cambió "algunas cosas", lo que no corresponde.

Y aunque reconoció que las municipalidades tienen derecho a establecer tasas, y que hay municipios que están cobrando una ecotasa por servicios turísticos, destacó que "este tipo de impuesto viene siendo cuestionado por considerar que no es el momento oportuno, dada la situación económico del país, porque podría generar un rechazo en los turistas".

Además, hay cuestionamientos desde el punto de vista constitucional, porque vulnera el principio de igualdad por imponer un requisito para el libre ingreso y tránsito. Incluso recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una tasa similar en Bariloche.

"Ahora se acuerdan del ambiente"

Por otro lado, Cruz criticó al intendente de Iruya porque en la ordenanza y en la promulgación se afirma que la ecotasa es para generar fondos con los que mejorar la infraestructura para el turismo y proteger el ambiente. “Parece que ahora se acordaron del medio ambiente, porque hace ocho años que no se trata la basura", recordó. "Hace ocho años que el ex intendente decidió no renovar el convenio” para el uso de un relleno sanitario y se tira la basura al aire libre, ahora a menos de 300 de la captación subterránea de agua para el consumo de agua en Iruya, sostuvo.

En el mismo sentido aseguró que no hay iluminación en los miradores. Y recordó que durante la pandemia se comenzó a cobrar estacionamiento pero nunca se informó qué se hizo con ese dinero.

“Por el turismo no se hace nada. El turismo en Iruya ha crecido como ha podido”, gracias a particulares que ofrecen servicios, insistió el legislador. En el mismo sentido recordó que la gestión municipal actual en Iruya había renunciado a articular acciones con el Ministerio de Turismo de la provincia, lo que a juzgar por la reunión con el ministro, fue superado ayer mismo.

Cruz también cuestionó a las autoridades municipales iruyanas porque, según dijo, cuando cobran impuestos dicen que lo hacen porque la provincia no manda la coparticipación. “Eso no es verdad”, aseveró, y reseñó: en enero el municipio recibió alrededor de $20 millones; "en febrero, 19 millones; en marzo, casi 21 millones” y sigue recibiendo.

En el final de su manifestación sobre la ecotasa iruyana, el senador, que es del Pueblo Kolla, recordó que siempre reivindican la consulta previa, libre e informada y lamentó que concejales y un intendente que vienen de pueblos indígenas quieran "hacer las cosas al revés". “Qué falta de responsabilidad con sus comunidades”, “sentimos vergüenza ajena”, lamentó antes de pedir perdón, "en nombre de todos los iruyanos", a quienes se hayan sentido ofendidos por este impuesto.