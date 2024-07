“Dijimos que queríamos un Concejo Municipal abierto a la comunidad, que los rosarinos y los que visitan la ciudad conozcan el edificio para poner en valor, lo que representa para todos nosotros, y lo estamos haciendo. Con mucha alegría, podemos contarles que por primera vez el Concejo se suma a las actividades de vacaciones de invierno”, anunció su presidenta, María Eugenia Schmuck.

“La grilla fue pensada para toda la familia e incluye música, teatro, circo y visitas guiadas. Apostamos a fomentar la cultura, a soñar y a trabajar por el futuro de todos los chicos y chicas de la ciudad. Esto es mucho más que una propuesta para este receso invernal, es la posibilidad de que los chicos disfruten de cada rincón de Rosario”, se entusiasmó Schmuck.

El lunes 8, a las 15.30, se presentará la obra de títeres dirigida por Cecilia Piazza, Oliverio, el de la vuelta. Oliverio es un nene al que “todo le sale mal” o “eso cree él”, hasta que encuentra un barco y a su capitán, y se sumerge en una verdadera aventura, donde descubre que algunas cosas le pueden salir muy bien.

El jueves 11, también a las 15.30, se desarrollará la obra de teatro musical Erase una vez…en una historia de superhéroes, hadas y princesas. Un grupo de personajes infantiles va perdiendo su magia porque los chicos se preocupan por ir al shopping o jugar a la play station en lugar de jugar con las princesas, o leer un libro de cuentos. Por la falta de interés de los chicos los personajes clásicos están a punto de desaparecer. Así la Princesa de los Cuentos se siente cada vez menos princesa al no acordarse cómo bailar el vals ni tener corona. El Soldadito de Plomo se va convirtiendo en un soldadito a cuerda y Buzz Ligthyear no puede volar al no tener sus alas. Asimismo aparece un vanidoso Bufón que por ser un personaje antiguo –y por lo tanto olvidado- consigue un libro mágico con el cual puede terminar de hacer desaparecer a todos los personajes, para que solo él sea recordado para siempre. Un Hada Mágica llega con la consigna de pedir ayuda a los chicos, para que con juegos y canciones interactivas, se vuelvan a interesar por los cuentos clásicos y devolver su forma de ser a todos los personajes.

El ciclo proseguirá el lunes 15 con “Tentempié”, un espectáculo de acrobacia, danza y humor. En este caso un clásico dúo de payasos, Chiche y la Tía Bilis, invitan al público a su espectáculo de antaño. A ella le encanta animar al público y a él eso lo incomoda. Ella subestima sus capacidades. Él siempre la decepciona. A él el público lo adora. Ella, adora al público. Él intenta acomodar su desarreglado vestuario. Ella, su desarreglado cuerpo. Ella le pide todo. Él intenta torpemente ser su asistente. Ellos saben que en realidad se admiran.

Finalmente el jueves 18, se ofrecerá la obra de títeres “Cacareando”, también a cargo de Cecilia Piazza.

Quienes estén interesados también puede participar de las visitas guiadas que se realizarán todos los días entre las 9 y las 15.