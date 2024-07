Desde diciembre a hoy, en el radicalismo bonaerense retumba una misma palabra: Identidad. Facundo Manes le puso un código de barras desde antes del cierre de listas del 2023. Pasó el tiempo, y hoy ya son varios los intendentes que profesan la idea de buscarle un nuevo curso al partido. No son los únicos, porque los planteos son similares desde las filas de Martín Lousteau. Las diferencias, entonces, surgen con la modalidad acuerdista de Maximiliano Abad.

A este ecosistema de actores le acaba de llegar la cuenta regresiva para saber si, más allá de las discrepancias, emerge la demandada unidad. La fecha de las elecciones de autoridades para el Comité Provincia está confirmada, y dos líneas caminan en paralelo hacia el 6 de octubre. Caminan juntas, pero distanciadas por la respuesta a un interrogante: ¿Cuán opositores hay que ser a Javier Milei?

Esa caminata hacia octubre comenzó este jueves. Más que octubre, a septiembre, porque un mes antes de las elecciones deben estar presentadas las listas. ¿Qué pasó el jueves? Manes encabezó un acto en la Universidad Nacional de Lanús.

El encuentro en tierras bonaerenses fue una invitación a construir un espacio bajo una premisa: "Los que llegan con odio gobiernan con odio, y nosotros estamos acá para impedirlo".

"El único mensaje de este acto es que vamos a crear un movimiento amplio, no restringido, un partido entre la sociedad civil y la mejor política para hacer oposición a este gobierno del 20 por ciento de los argentinos”, anunció el neurocirujano ante los 500 presentes en el Aula Magna de la UNLA.

Ambos textuales tienen como eje definir una posición. Pero el siguiente, vitoreando una palabra que hizo famosa Néstor Kirchner, mide una distancia: “Los que están nerviosos son los que tienen las prácticas de siempre, las fórmulas de siempre y son los mismos de siempre”.

Los radicalismos

“No sé si tiene que haber internas, pero que hay dos radicalismos, hay dos”, dice Pablo Juliano a Buenos Aires/12. El diputado nacional bonaerense y ladero de Manes no anda con vueltas y contesta al declamativo pero no concreto llamado a la unidad: “Planteada así es más una invitación al seguidismo y no a la política, ¿no?”

La referencia es al último plenario del Comité Provincia del martes donde se convocó a elecciones. El anterior había sido en mayo de 2023. En el transcurso de ese tiempo, repasa Juliano, Milei ganó las elecciones, Juntos por el Cambio estalló, el radicalismo perdió varias intendencias y transcurrió el debate y votación de la Ley Bases. A pesar de ese cóctel de sucesos no menores, no hubo convocatoria al debate interno. “El plenario volvió a funcionar como una escribanía”, ironiza el legislador platense.

Para Juliano, hablar de unidad sin definir la identidad del partido, no es una opción. Tomando las últimas acciones del Comité Provincia, se pregunta si la unidad es no debatir. “Es la unidad de darte la política en la boca”, dice por un lado. “Es un vamos todos juntos y no rompas las pelotas”, agrega por otro.

Ante este escenario, destaca lo que ocurrió en Lanús. Más allá de los terremotos en la UCR provincial, desde su mirada, Manes convoca y plantea un espacio que va más allá de una interna partidaria. Considera que visualiza una posición claramente opositora al Gobierno nacional. Se trata, afirma, de constituir una identidad que lleve a la UCR a no ser “furgón de”.

El diputado no fue la única figura nacional que estuvo en Lanús. También lo acompañaron diputados nacionales radicales de otras provincias, como Jorge Rizzotti de Jujuy y Marcela Coli de La Pampa. Aunque una presencia destacada fue la de Danya Tavela, representante de la provincia de Buenos Aires y de Evolución, la línea de la UCR que comanda Lousteau.

Desde la Legislatura bonaerense se acercaró todo el bloque de la UCR + GEN. También dio el presente Pablo Domenichini. El rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown comulga con Lousteau y en la Cámara de Diputados de la provincia integra el bloque de Abad.

Aquí, al menos, se puede advertir una sintonía se manifestó en el Congreso de la Nación entre Manes y Lousteau. Ambos, en un primer momento, rechazaron la ley ómnibus.

Pero en la UNLA no hubo sólo legisladores. Los intendentes Nahuel Mittelbach de Florencio Ameghino, Salvador Serenal de Lincoln y Miguel Ángel Lunghi de Tandil estuvieron en Lanús. La asistencia de los jefes comunales se da en paralelo a un detalle que no pasó desapercibido dentro del documento que se publicó tras el último encuentro del Foro de Intendentes Radicales. Allí, dejaron asentado que en la próxima reunión del organismo que se hará en Magdalena se debatirá el tema de la elección del Comité Provincia.

Las distancias

Abad fue quien decidió acompañar la candidatura de Patricia Bullrich dentro de la interna de JxC. La estrategia, en un primer eje de análisis, no fue mala. El triunfo ante Horacio Rodríguez Larreta fue contundente. Pero cuando llegó el turno de las generales, “Pato” quedó en tercer lugar.

Lo que pasó después sirvió de puntapié para castigar las decisiones del presidente del partido a nivel provincial. Bullrich se sumó al gabinete libertario y el marplatense no pudo condensar la totalidad de los diputados provinciales en un solo espacio. Al querer imponer al presidente del bloque, se dio una fractura. Tiempo después, también perdió la conducción del Foro de Intendentes.

Ahora se vienen las elecciones para sucederlo ya que él no puede renovar. Desde sus filas, pica en punta el nombre de Miguel Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen y ex titular del Foro, para tomar la posta. En el manesismo sostienen que no es prudente hablar de nombres si se espera que haya una lista de unidad.

Entonces, se vuelve a marcar la distancia. Por un lado, la forma en la que se conduce el Comité Provincia y su apetencia de imposición. Por otro, su rol acuerdista tanto a nivel nacional como a nivel provincial.

En las filas del abadismo siempre se autodefinieron como una "oposición reformista". Abad votó a favor de la Ley Bases en general, aunque rechazó un par de capítulos en particular. En la Legislatura, su bloque votó a favor de, por ejemplo, la ley fiscal impositiva y el endeudamiento pedido por Axel Kicillof. El bloque de Manes lo rechazó.

En los sectores opositores a Manes ponen un punto de atención sobre el comportamiento nacional del neurocirujano. Sucede que si bien rechazó la Ley Bases en febrero, cuando el proyecto enviado por Milei tenía más de 600 artículos, decidió abstener cuando la versión reducida finalmente se aprobó en el Congreso. De hecho, cuando el proyecto volvió del Senado, votó a favor en la general aunque rechazó capítulos como el RIGI o Ganancias.

Al ser consultado, Juliano explica que en la segunda y tercera ocasión ya no era la misma ley. "Nosotros nacimimos con el rechazo cuando Milei medía 70 puntos", recuerda. Considera que el Gobierno nacional tomó nota de lo sucedo y enmendó, a su gusto, la norma. De ahí surge la abstención, reconociendo esa labor pero sin avalar el rumbo del barco que rema Milei. Sobre la instancia de apoyo, dice, es producto de que contenía las modificaciones hechas por su propio partido en el Senado.

Ahora, entiende, se abrió una nueva etapa que quedó plasmada en uno de los últimos tuits de Manes. Allí, el diputado le dice a Milei que "se terminaron las excusas". Con la sanción de la mega ley, apunta, llegaron las herramientas al Gobierno.

En la misma publicación pide un volantazo al Gobierno nacioanl, algo que también mencionó en Lanús. "El paciente está mal, el médico está mal y el tratamiento es el equivocado", fue la conclusión de quien ya compitió en la provincia de Buenos Aires.

Sesenta días faltan para la presentación de listas para suceder a Abad. O, quizás, para la presentación de una lista. En un país gobernado por Milei, ninguna opción se descarta.