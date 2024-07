El gobernador Axel Kicillof recibió este viernes a los intendentes de La Plata, Julio Alak, Berisso, Fabián Cagliardi, Ensenada, Mario Secco, Punta Indio, David Angueira, Brandsen, Fernando Raitelli y Magdalena, Lisandro Hourcade. Aunque la agenda abarcaba temas de producción e infraestructura en general, el tema saliente fue el Canal Magdalena.

“Nos reunimos con intendentes de la región capital para proyectar avances en materia productiva y de infraestructura con prioridad en la puesta en funcionamiento del Canal Magdalena. La región capital comparte múltiples necesidades e intereses que requieren ser abordados de manera integral”, posteó el mandatario en su cuenta de X.

Los seis municipios representados en la reunión integran la denominada “Región Capital ampliada”, que por sus características conforma una unidad en términos geográficos, económicos, productivos e identitarios.

De hecho, uno de los planteos recurrentes, por el que existe un proyecto legislativo, es que esos distritos dejen de conformar la tercera sección electoral y pasen a integrar la octava junto con La Plata, para que esa unidad tenga también una expresión política.

Concluida la reunión, el intendente Cagliardi, dijo a Buenos Aires/12 que en la reunión se abordó "toda la problemática de la región", aunque reconoció un un énfasis especial en el tema del canal.

En ese sentido, Cagliardi aseguró: "La seguridad es un factor importante, que no siempre se menciona, porque este canal sería doble mano y el de Punta Indio es mano única, eso genera peligro, demoras, porque sólo se puede navegar en un sentido por vez y el otro dene esperar, y encarece. Todos los servicios a los buques se brindarían desde Magdalena y Punta Indio, y eso es trabajo para la gente".

"Hablamos de continuar el anillo de la ruta 6 hasta cerrarlo completamente, un viejo planteo de Julio Alak. Vimos las opciones de traza, para unir las rutas 2 y 36 y Berisso y Ensenada sin necesidad de entrar a La Plata y también la obra de la autopista General Perón", completó el alcalde.

Canal Magdalena

El dragado del Canal Magdalena continuaría el trazado del Canal Argentino hacia el sur a partir de El Codillo, permitiendo así la conexión entre el tránsito marítimo y fluvial sin pasar obligadamente por Montevideo, como ocurre en la actualidad. La navegación del Río de la Plata sólo es posible dentro de los canales dragados y mantenidos a tal efecto, debido a la enorme cantidad de material en sedimentación, sus corrientes y mareas.

El Río de la Plata se nutre principalmente de los ríos Paraná y Uruguay, que a su vez se alimentan de los ríos Paraguay, Bermejo, Pilcomayo e Iguazú. Es la salida obligada de la producción agropecuaria de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En consecuencia, el manejo del último puerto antes de la salida al mar tiene enormes implicancias comerciales y geopolíticas.

Ya en el siglo XIX, la diplomacia británica alertaba sobre la importancia para el comercio de ese país de impedir que un solo Estado controlara ambas márgenes del río. El propio Manuel Belgrano alertaba sobre la necesidad de dragar lo que entonces se denominaba "Canal Sur".

Esta obra, que daría un enorme impulso a la producción de la región, se ha convertido en uno de los planteos recurrentes del gobernador. La mencionó como prioridad tanto en la apertura de sesiones legislativas, en su visita a la Casa de las Madres el 24 de marzo y en un acto realizado con ese fin a fines de abril en el puerto platense.



De hecho, en el reciente Congreso Productivo, que tuvo lugar en Mar del Plata, en una reunión de todos los presidentes de puertos bonaerenses, el ministro Augusto Costa felicitó al presidente del puerto de La Plata, José Lojo, recién elegido como presidente del Consejo Portuario Argentino.

La designación de Lojo, de excelente relación con Alak, Secco y Cagliardi, en ese cargo estratégico, es indisociable del reclamo por el Canal de Magdalena, que va tomando volumen con el correr de las semanas. Los cuatro juntos, organizaron a fines del pasado mes de abril, un acto en el puerto, con el gobernador como orador principal, para potenciar ese reclamo.

“El Canal Magdalena no se ha construido hasta ahora por el predominio de intereses económicos extranjeros que quieren una Argentina y una provincia de Buenos Aires subordinadas. No es un problema de financiamiento ni de proyectos, sino de vocación, voluntad y coraje: si el Gobierno nacional no lo quiere hacer, nos haremos cargo en la provincia y lo convertiremos en bandera y en lucha por la soberanía nacional”, afirmó Kicillof recientemente.

La obra tiene un presupuesto total estimado de 40 millones de dólares, que se repagarían solos en corto plazo, por los servicios portuarios que dejarían de abonarse a Montevideo. Tras muchas dilaciones durante el gobierno macrista, la administración del Frente de Todos llegó a redactar los pliegos, pero no a abrir la licitación.

Sin embargo, el presidente Javier Milei, a través de la representación argentina en el comité de cuenca del Río de la Plata, además de no haberse manifestado nunca al respecto, autorizó los planes de ampliación del puerto de Montevideo, presentados más de una década atrás. La profundización del calado hasta 14 metros de profundidad para permitir el acceso de buques de carga más grandes implica enormes perspectivas de desarrollo para Montevideo, en detrimento especialmente de los puertos bonaerenses de La Plata y Bahía Blanca.