La actuación del arquero del seleccionado argentino de fútbol, Emiliano Martínez, el jueves por la noche en Houston, Estados Unidos, en el duelo ante Ecuador por la Copa América, tuvo su continuidad pocas horas después en Buenos Aires.

El escenario fue el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde la delegación nacional que participará en los próximos Juegos Olímpicos de París, recibió la bandera del país y fue despedida por las máximas autoridades del gobierno.

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, tomó la palabra en el microestadio del establecimiento de Núñez, y se refirió al presidente Javier Milei, ubicado en la primera fila. "Estoy seguro, como cuentan algunas anécdotas, usted cuando era arquero, se lo reconocía por el vigor, la intensidad. Ahora le toca atajar todo lo que le tiran, como el 'Dibu' (por Martínez) anoche", comenzó su discurso Scioli.

El comentario fue aceptado con una sonrisa de parte de Milei, quien apareció con una pelota de fútbol en la mano, y estuvo acompañado por Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), Diana Mondino (Ministra de Relaciones Exteriores), Manuel Adorni (vocero presidencial), y Javier Herrera Bravo (Secretario Legal y Técnico).

Scioli pidió un aplauso tanto para Milei como para la actuación del arquero de la Selección Argentina. El exmotonauta llegó escoltado por el subsecretario de Deportes, Julio Garro. El acto contó también con la presencia del embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal; el Presidente del Comité Olímpico (COA), Mario Moccia; el del Comité Paralímpico (COPAR), José María Valladares; los jefes de las misiones Argentina Carlos Ferrea, de la Olímpica; y Alejandro Pérez, de la Paralímpica.

El encargado de la cartera deportiva transmitió su orgullo hacia los atletas argentinos, y remarcó la importancia en la formación de carácter, imaginando un paralelismo entre los desafíos que afrontan los deportistas y los que enfrenta el presidente. "Hay más de 45 millones de argentinos alentándolos. Acá compartimos presidente, nuestra experiencia en el mundo del deporte y cómo ha influido en nuestras vidas", dijo.

Scioli indicó que se invirtieron 11 mil millones de pesos en materia deportiva de parte del gobierno, y que todo el trabajo "comenzó después de los Juegos Olímpicos de Tokio (2021), y siguió en los Panamericanos y después en los clasificatorios. Los últimos meses fueron de arduo trabajo".

Las palabras de Scioli no se acercan a las que había expresado hace unos días Luciano De Cecco, capitán del seleccionado de voleibol, quien será el abanderado junto a la jugadora de hockey sobre césped Rocío Sánchez Moccia. "Las condiciones de Cenard son muy lamentables, no tenemos agua caliente cuando nos entrenamos", señaló, en una muestra clara de que la inversión en el deporte no es palpable.

Milei expresó que sentía "orgullo, por las cualidades personales y profundamente humanas de todos los atletas. Porque nuestra fiebre humana está tallada por nuestros hábitos, nuestras pasiones y nuestra historia de vida".

El presidente aprovechó el momento para relacionar la determinación de los atletas con los principios de su gobierno: "La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo". Y citó una frase del legendario Roberto De Vicenzo: "Cuanto más me entreno, más suerte tengo". De esa manera les deseó "éxito y no suerte" a los competidores.

Las figuras como Gabriela Sabatini, Emanuel Ginóbili, Juan Martín Del Potro, Silvio Velo, Luciana Aymar, entre otros, y empleados del Cenard que conviven con los atletas diariamente, brindaron sus mensajes de apoyo desde una pantalla gigante.

El presidente le entregó la bandera a De Cecco y Sánchez Moccia, y también a los abanderados paralímpicos que serán Constanza Garrone (tenis de mesa), y Hernán Barreto (atletismo).

Los que se presentaron en el lugar fueron campeones olímpicos como Walter Pérez (ciclismo), que además es vicepresidente del COA y presidente de la comisión de atletas; Sebastián Crismanich (taekwondo); Cecilia Carranza Saroli (vela); y Carlos Espínola (yachting), entre otros. Además, asistieron por el Enard el secretario Daniel Ridao; el director general Diógenes de Urquiza; y el subdirector Philippe Oudinot.

Los protagonistas estarán partiendo en los próximos días a Francia, y se irán instalando en la Villa de la capital. Los Juegos de París se desarrollarán del 24 julio al 11 de agosto, y la delegación Argentina estará compuesta por 136 atletas, que participarán en 25 disciplinas del calendario.

En un hecho histórico, por primera vez se logrará la paridad de género en la capital francesa, después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) destinara 5.250 plazas para hombres y la misma cantidad para mujeres.

[email protected]