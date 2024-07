Venezuela tuvo una arriesgada propuesta en el inicio, ya que salió a presionar a su rival e intentar forzar los errores en el plano defensivo, pero quedaron desprotegidos en la última línea y el cuadro de la Concacaf explotó las ventajas a la perfección.

Primero, el defensor Jon Aramburu tuvo dos heroicas salvadas para mantener el cero a los 11 minutos. Segundos después, Canadá aceleró y la tercera fue la vencida con un remate de Jacob Shaffelburg para el 1-0 en Texas. El autor del tanto lo celebró con una camiseta que tenía el dorsal 17, usado por Tajon Buchanan, quien se rompió la tibia en un entrenamiento y quedó descartado para lo que resta del torneo.

La respuesta de los dirigidos por Fernando Batista llegó de manera inmediata a través de Salomón Rondón, quien se elevó sin marca en el área para meter un testazo que se fue a centímetros del palo derecho. Más tarde, Yangel Herrera asomó con un cabezazo desviado por un rival al córner.

Los entrenados por Jesse Marsch tomaron nota de los avisos y, de los 23 a los 25 minutos tuvieron dos ocasiones, una mejor que la otra: el arquero, Rafael Romo, evitó el doblete de Shaffelburg, y Jonathan David erró un pie a mano frente al guardameta. Cinco después, Cyle Larin no pudo empujar a la red un buscapié de Richie Laryea.

La infinidad de jugadas erradas por el elenco norteamericano dejaron con vida a Venezuela, que comenzó a exhibir cierto cansancio después de un gran esfuerzo físico en la primera etapa. Los cuatro minutos adicionados por el árbitro brasileño, Wilton Sampaio, no cambiaron la ecuación de un marcador sin resolución de cara a la parte final.

A la vuelta de los vestuarios, Canadá pareció no aprender absolutamente nada, ya que siguió despilfarrando avances con Larin y Laryea. Fueron errores imperdonables ante un contrincante que asumió el partido con seriedad, y alcanzó la paridad con un golazo de Salomón Rondón desde mitad de cancha. El delantero de 34 años corrió un rechazo largo, se sacó de encima a un rival y aprovechó el adelantamiento del arquero, Maxime Crépeau, para definir con un tiro alto y provocar el delirio de los hinchas sudamericanos en Arlington.



El empate no se pudo modificar y todo desembocó en los penales. En esa definición, Canadá fue más efectivo y enfrentará a Argentina el martes próximo, por un lugar en la gran final del 14 de julio en Miami.

1 (3) VENEZUELA

Romo

Aramburu

Ferraresi

Y. Osorio

Navarro

J. Martínez

Y. Herrera

Bello

Cásseres

Soteldo

Rondón

DT: Batista

1 (4) CANADA

Crépeau

Johnston

Bombito

Cornelius

Davies

Laryea

J. Osorio

Eustáquio

Shaffelburg

David

Larin

DT: Marsch

Estadio: AT&T (Arlington). Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil).



Goles: 13m Shaffelburg (C); 64m Rondón (V).

Cambios: 60m Cádiz por Cásseres (V), 62m Millar por Shaffelburg (C), 72m Ahmed por Laryea y Oluwaseyi (C), 81m Koné por J. Osorio (C), 84m Savarino por Soteldo y Lacava por Bello (V), 90m Rincón por J. Martínez y Angel por Y. Osorio (V).