La lista de ausentes para la firma del Acta de Mayo-Pacto de Mayo no para de crecer. Esta tarde, el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) emitió un comunicado en el que avisa que, aunque están de acuerdo con los diez puntos expuestos por Javier Milei, esos objetivos “no se alcanzan con una foto o la firma de un papel”. “Vamos a seguir trabajando en pos de esos objetivos desde el lugar en el que la sociedad nos puso con su voto, que es el Congreso Nacional”, advierten.

En el texto, los legisladores que encabeza Miguel Ángel Pichetto aseguran que están “consustanciados con los puntos que se enumeran en la nueva Acta de Mayo, en especial con la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una educación moderna y de calidad, reducir la presión impositiva, redistribuir la coparticipación para terminar con el modelo extorsivo que padecen las provincias, la apertura del comercio internacional, así como la inserción de nuestro país en el mundo mediante una política exterior seria y respetuosa que privilegie la defensa del interés nacional por encima de cualquier otro”.

El comunicado sigue con la enumeración de principios y agrega que “reducir la pobreza y fomentar el desarrollo del país” son puntos que la fuerza política incluyó en su plataforma de campaña.

“Consideramos que estos objetivos no se alcanzan con una foto o la firma de un papel, sino con acciones concretas. Por eso esperamos que el espíritu de mayo contagie al Gobierno y le permita mantener una relación institucional razonable y de respeto con el Congreso”, remarcan.

Los legisladores de HCF afirman que “festejamos la independencia manteniendo la independencia” y que seguirán “trabajando en pos de esos objetivos” desde sus bancas en el Congreso. Y le recordaron al Gobierno que aportaron los votos necesarios para la sanción de la Ley Bases.

Otros ausentes

La intención de Milei y su troupe era contar con la presencia de expresidentes. El miércoles recién enviaron las invitaciones y tanto Cristina Fernández de Kirchner como Alberto Fernández declinaron el convite. "¿No estamos en Julio? El Pacto de Mayo no existe y el de Julio no sé si existirá, pero si sé que no me tendrá firmándolo", dijo el exmandatario en diálogo con este diario.

Quienes sí dirán presente en Tucumán son Mauricio Macri y Eduardo Duhalde.

En el caso de los gobernadores, ya son tres los que anunciaron que tampoco participarán del acto: Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Desde el entorno del mandatario bonaerense aseguraron que “no va a ir para una foto”.

El texto del Pacto de Mayo

El miércoles, desde Presidencia compartieron el texto que firmarán: "Declaramos solemnemente que es voluntad unánime de los presentes romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que le que dio nacimiento a nuestra querida Patria", dice y continúa: "Los aquí firmantes declaramos y ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, conforme a lo convenido en las siguientes diez cláusulas, establecidas con el objetivo de reconstituir las Bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad".