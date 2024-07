Desde Mendoza

Los Pumas recibieron al seleccionado francés por primera vez en la historia en la provincia de Mendoza, y con Felipe Contepomi al frente del equipo, no hicieron pie. Errores no forzados y muchas dudas determinaron que Les Bleus, con muy poco, se llevaran el primer partido de la ventana de julio por un 28-13 que reflejó la diferencia que hubo entre ambos conjuntos.

"Debemos mejorar para el partido del sábado que viene. Nos superaron en el scrum, sin duda fue la formación en donde más debemos trabajar. De todas formas, quedan cosas positivas y otras para mejorar", analizó Contemponi, una síntesis clara de lo que fue la actuación argentina en el estadio Malvinas Argentinas.



La patada inicial y la salida fue de Francia, que fue a buscar desde el comienzo jugar en el campo de Los Pumas. El partido fue muy trabado y estudiado en el primer cuarto de hora y con escasas jugadas de riesgo de ambos lados. Ambos equipos trataron de no cometer errores y cumplir con su libreto, hasta que a los 22 minutos llegó la apertura del marcador con un penal del equipo francés para poner el score 3 a 0 con la patada del apertura Antoine Hastoy. La reacción del equipo de Felipe Contepomi no se hizo esperar y cuatro minutos más tarde llegó la devolución de gentilezas tras un penal ejecutado desde el botín derecho del apertura Santiago Carreras para dejar el score igualado en 3 tantos.

Los Pumas tuvieron una buena chance para apoyar el primer try del partido, que por muy poco no pudo ser cuando Bautista Delguy, luego de un excelente rastrón de Martín Bogado, no logró su cometido. Se revisó con el TMO incluso, pero la decisión del juez Chris Busby fue correcta y todo siguió igualado. Hasta que a cinco minutos del final y luego de un line francés, el medio scrum Baptiste Serín recibió la pelota y con una excelente maniobra atacó el espacio, luego con una buena resolución y antes de que algún jugador argentino llegara a tacklearlo hizo “una de fútbol” y con dos toques precisos de su pie derecho se zambulló al try para apoyar la primera conquista del partido que con la conversión de Hastoy puso el 10 a 3 con el que finalizó la primera parte.

En resumen, un partido con pocas jugadas claras de ambos lados que Los Pumas no pudieron concretar y que Francia aprovechó para irse al descanso en ventaja. "No fuimos conistentes en lo que quisimos hacer", sintetizó el capitán Julián Montoya. "Estuvimos lejos del nivel que queremos mostrar. Hoy el partido nos muestra donde estamos y tenemos que seguir trabajando para ser mejores", completó.

Un segundo tiempo a la medida de Francia

Francia arrancó mucho mejor en la segunda parte y Los Pumas se salvaron por muy poco en la primera, cuando a punto estuvo Georges-Henri Colombe de apoyar. El TMO dejó en claro que no llegó y el scrum posterior con el despeje de Santiago Carreras alejó el peligro inicial. Pero tras cartón llegó el try del centro Antoine Frisch y con la conversión de Hastoy, Francia se alejó en el tanteador 17 a 3.

A los 15 minutos y tras varios cambios, la puntería de Hastoy, tras otra infracción de Los Pumas, puso la chapa 20 a 3. Los Pumas buscaban descontar, pero no podían; y Francia, como en el primer tiempo, en cada oportunidad que tenía no la desaprovechaba y sacaba más distancia.

A los 20 minutos por fin aparecieron los Pumas con una buena jugada por la izquierda en donde Pablo Matera se la cedió al capitán Montoya, quien con su habitual fortaleza apoyó casi sobre la bandera izquierda el primer try argentino de la era Contepomi. La patada de Albornoz no fue buena y el resultado quedó 20 a 8 para Francia con menos 20 minutos para dar vuelta el score adverso.

Pero no hubo caso, los errores volvieron a aparecer en el conjunto albiceleste y dos tackes fallidos de Bazán Vélez y Mateo Carreras no pudieron contener a Théo Attissogbe, que en una buena maniobra apoyó en el ingoal argentino para liquidar el pleito y poner el 25 a 8. Los Pumas fueron más con vergüenza deportiva que con ideas y no pudieron una y otra vez, hasta que un error de Jaminet le dejó servido el try a Orlando para decorar el resultado final. Unos minutos antes el mismo Jaminet había aumentado con otro penal, producto de una nueva infracción argentina.

"Hay muchísimas cosas por mejorar, pero también hubo cosas que nos propusimos hacer y nos salieron en cierta medida. El tema es que no salieron continuamente, que es un poco de lo que hablamos y de lo que queremos mejorar nosotros", reflexionó Contempomi tras el test match.

El resultado final de 28 a 13 dejó en claro que Francia supo aprovechar cada error argentino para quedarse con el primer partido de la ventana. El seleccionado nacional deberá levantar la vara para el próximo sábado si quiere tomarse su revancha en la cancha de Vélez. "Lo bueno que hay es que tenemos partido de vuelta en siete días", se esperanzó Montoya.