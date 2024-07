Mientras se rumorean variantes en todas las líneas, la Selección Argentina ya se encuentra en Nueva Jersey donde el próximo martes desde las 21 jugará ante Canadá, una de las semifinales de la Copa América. El plantel se entrenó por la mañana en Houston y por la tarde emprendió vuelo rumbo a esa ciudad donde ya derrotó 1 a 0 a Chile en el segundo encuentro de la fase de grupos.



Aunque trató de mostrarse moderado en la conferencia de prensa posterior al partido del jueves con Ecuador, Scaloni no quedó conforme con la actuación de su equipo y podría meter mano en todos los sectores. Las decisiones habrá de tomarlas en las próximas dos prácticas de este domingo y la del lunes que será abierta a la prensa. Tras la misma, el entrenador de los campeones del Mundo dará la habitual rueda de prensa previa al partido.



La buena noticia para la Selección Argentina es que todos sus jugadores terminaron ante Ecuador en buenas condiciones físicas. Lionel Messi no denunció inconvenientes con la sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha que había sufrido ante Chile y mantendrá la titularidad en la semifinal. Los otros dos jugadores que encendieron las luces de alerta fueron Lisandro Martínez y Nicolás González. El defensor del Manchester United fue reemplazado en el complemento por una molestia, pero continuaría estando desde el arranque, mientras que el delantero de la Fiorentina terminó con una gran fatiga producto de haber perseguido toda la noche a Angelo Preciado, el lateral derecho de los ecuatorianos. Pero no mostró problemas musculares.

Durante los dos entrenamientos posteriores a Ecuador, Marcos Acuña fue exigido y respondió bien de la molestia muscular que sintió ante Chile y que lo marginó de los últimos dos compromisos. Por lo que el martes volverá a estar a disposición del cuerpo técnico.



Lo que deberá estipular Scaloni es si introduce ajustes en la mitad de cancha y vuelve a jugar con cuatro volantes como contra los ecuatorianos o lo hace con tres para poner tres delanteros, Y si Angel Di María, que el jueves no tuvo minutos, recupera la titularidad en reemplazo de Nicolás González. Tambien tendrá que determinar si Julian Alvarez va a otra vez desde el comienzo como centrodelantero o sigue sosteniendo a Lautaro Martínez.

A dos días del encuentro con Canadá, parece claro es que no habiendo acusado dolor en el aductor derecho, Messi no saldrá del equipo. Después, Scaloni puede sorprender con alguna variante inesperada. La Selección jugó su peor partido de la Copa frente a Ecuador y no debería correr el riesgo de quedarse afuera de la gran final del domingo 14 en Miami.