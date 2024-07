Desde Paris



Este domingo 7 de julio se celebra en Francia la segunda vuelta de las elecciones de diputados para integrar la Asamblea Nacional. El partido de Marine Le Pen, Agrupamiento Nacional (RN), encabeza las preferencias en 297 de las 577 circunscripciones electorales. Para contar con una mayoría absoluta hacen falta 289 diputados.

Frente al panorama de un potencial gobierno de RN las otras fuerzas políticas, que van desde los partidos socialdemócratas a la derecha tradicional, formaron un frente electoral con el objetivo de aunar esfuerzos para impedir el anunciado gobierno de la ultraderecha. La principal estrategia ha consistido en que todos los terceros candidatos que hubiera en cada circunscripción, debían renunciar para tratar de concentrar los votos en el candidato con más posibilidades de derrotar al representante de RN. Sobre 306 circunscripciones donde debían competir 3 candidatos, sólo quedan 89. Este primer acuerdo ha dado un resultado concreto y la expectativa de que la ultraderecha alcance la mayoría absoluta se ha vuelta menos probable.

Pero este frente republicano está lejos de ser armónico, y de izquierda a derecha cuestionan la presencia de Jean-Luc Mélenchon, el líder de La Francia Insumisa (LFI), que integra el Nuevo Frente Popular (NFP), la coalición de izquierda que quedó en segunda posición, detrás del RN. Se libra una campaña desde los medios, la derecha clásica y la izquierda moderada contra Mélenchon y por extensión contra toda LFI que parece ser el socio incómodo; nadie los quiere, pero los necesitan. Dentro del bloque NFP son mayoritarios. Sería un gran desafío para la nueva Asamblea tratar de gobernar sin LFI ni RN y con tantas visiones diferentes que van desde los neoliberales de Macron o Los Republicanos (LR), la derecha clásica, hasta los socialistas, ecologistas y comunistas del NFP.

En paralelo dentro de la sociedad se multiplican las alertas ante la probabilidad de un gobierno de la extrema derecha. Así diez sobrevivientes de los campos de concentración integrantes de la Fundación para la Memoria de la Deportación, han dirigido una carta pública a la ciudadanía donde llaman a impedir "un régimen de odio, que rechaza millones de individuos en razón de su origen, religión, género, orientación sexual u opinión política. Nosotros, últimos sobrevientes de la barbarie nazi, sabemos a dónde conduce esta ideología".

En esta breve campaña electoral se han conocido perfiles de diferentes candidatos del partido de Le Pen que confirman estos temores. Unos cien candidatos del lepenismo han expresado o están involucrados con expresiones de odio racial, intolerancia y negacionismo. Así tenemos por ejemplo Lionel Tivoli que ha lanzado la frase al diputado afrodescendiente francés de LFI, Carlos Martens Bilongo, que vuelva a África. Thierry Dussud ha dicho "devolvamos los africanos a África" y al actor afrodescendiente Omar Sy, le recomendó "quédate en Estados Unidos, es mejor para ti y para nosotros, los nacionalistas". Jean-Yves Le Boulanger para contrarrestar las acusaciones de racista cuenta en tono irónico, "fui a un encuentro de motociclistas… y un cura de color me ha bendecido. ¡Pueden ver que no lo aplasté con mi moto!" Sin olvidar a Ludivine Daoudi, a quien se pudo ver en las redes sociales llevando una gorra nazi. Y por si fuera poco no faltan los nostálgicos del antiguo régimen, Jean-Marie Mourey, ha defendido el regreso a la monarquía durante años.

En 1999 por primera vez en Europa desde la segunda guerra mundial, el partido de extrema derecha austríaco FPO de Jörg Haider, formó parte del gobierno. La respuesta de la Unión Europea no se hizo esperar y los estados miembros suspendieron las relaciones bilaterales con Austria. Hoy gobiernan Orban en Hungría o Meloni en Italia y la reacción ya no es la que era. A comienzos del siglo XXI generaba escándolo imaginar un gobierno como el de Bardella o Le Pen. ¿Qué cambió en Europa desde entonces ?

Francia, Europa ya no son lo que eran en el 2000. El aumento de las desigualdades ha sido una constante fruto de las políticas neoliberales que vienen aplicando desde entonces. Mathilde Panot, presidenta del bloque LFI en la Asamblea Nacional, denuncia que en Francia 10 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza. Los recortes en materia de salud y educación no cesan. El aumento del costo de vida y los salarios estancados han sido una de las principales causas de las manifestaciones de los llamados chalecos amarillos que explotaron en toda Francia en 2018 y que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Macron.

La inflación experimentó un salto importante luego de que comenzara la guerra de Ucrania y la Unión Europea sancionara a Rusia dejándole de comprar gas y petróleo barato, lo que incrementó considerablemente el precio del combustible y la energía eléctrica.

Pero si estas razones explican en parte la derrota electoral del macronismo, no deberían justificar el ascenso de la extrema derecha, que ha expresado en muchas ocasiones sintonía con las medidas económicas impulsadas por Macron. Con el agravante que la extrema derecha promete dejar a los inmigrantes irregulares sin asistencia sanitaria ; presumir la inocencia en el caso de que la policía o la gendarmería utilicen armas de fuego ; está en contra de aumentar el salario mínimo con el argumento de que penaliza a las pequeñas empresas y propone privatizar la televisión pública con lo que beneficiará probablemente al imperio mediático en manos de Vincent Bolloré, tal vez como pago a la favorable campaña que se hace a la ultraderecha en los medios del millonario francés.

Francia le ganó por penales en la copa de Europa a Portugal este sábado. El triunfo de la selección de fútbol no alegra a todos los franceses. Marine Le Pen, líder de RN, dice no sentirse representada por el equipo nacional. La razón que se puede fácilmente adivinar es que hay muchos jugadores afrodescendientes y binacionales en el equipo. RN tiene como propuesta impedir a los binacionales el acceso a puestos "estratégicos" en el Estado. Se estima que en Francia un 5 % de la población es binacional.

El filósofo Edgar Morin de 103 años de edad, y todavía activo en el debate intelectual, sostiene que los binacionales son preciosos, mantienen lazos con sus naciones de origen y completan su integración en los matrimonios mixtos. Y agrega que el RN desconoce la realidad francesa que es "la diversidad en la unidad".

El gran riesgo para el país de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, es elegir este domingo un gobierno que lleve en su seno las semillas del racismo, la tendencia a buscar chivos expiatorios para profundizar un modelo neoliberal y reaccionario.