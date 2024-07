Con poco más de un mes de demora, el presidente Javier Milei firmará el pacto de Mayo junto a un grupo de gobernadores. Lo harán el día de la independencia, en la provincia de Tucumán, todos vestidos de negro y después de la madrugada. Hay varios mandatarios provinciales que, sin embargo, ya anunciaron que no asistirán y otros que están en duda. Tampoco participarán la mayoría de los expresidentes, aunque sí es muy factible que lo haga Mauricio Macri. Este domingo se conoció que otros actores importantes de la política nacional pegarán el faltazo. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, escuetos y sin dar argumentos, anunciaron que "el viernes, ceremonial de la Corte comunicó que los cuatro ministros no concurrirán ni el 8 ni el 9 a las actividades que invitó ceremonial de Presidencia". Tampoco irá la CGT.

Alguien que conoce muy bien a Milei contó a este diario que el Presidente está de malhumor con los preparativos del pacto y también con tener que participar del acto en Tucumán: "no quiere estar con todos esos tipos", arriesgó. Sin embargo, su hermana Karina; Eduardo "Lule" Menem; el asesor Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, están trabajando a contrarreloj para que el gobierno libertario, en medio de la crisis económica, de la falta de dólares, de los despidos masivos en el Estado, y del aumento de la pobreza y la indigencia, tenga una foto simbólica de respaldo a la gestión. Es el propio Francos el que está llamando personalmente a los gobernadores que están en duda y también habría sido el que destrabó la situación con Mauricio Macri para que participe.

Las invitaciones formales fueron enviadas por ceremonial de presidencia a todos los mandatarios provinciales, expresidentes, jueces de la Corte, empresarios y sindicalistas, entre otros, entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana. Ese mismo día, luego de la negativa de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández y de Eduardo Duhalde en Casa Rosada, estaban seguros de que Macri sí participaría. Sin embargo, los ánimos cambiaron luego de un tweet que el expresidente compartió pasadas las cinco de la tarde en su cuenta de X, en el que le reclamó a Milei que cumpla el fallo de la Corte Suprema y libere los fondos extra de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Luego de eso, Macri viajó a Londres para ver un partido de tenis de Wimbledon, lo que puso aún más en duda su presencia.

Este fin de semana los teléfonos de los funcionarios estuvieron al rojo vivo. Principalmente, el de Francos. Al parecer él habría sido el que llamó personalmente a Macri para pedirle que por favor asista. La solicitud, dicen, habría surtido efecto, y Macri estaría volviendo al país para llegar a tiempo a Tucumán.

Los gobernadores que ya confirmaron que no irán son Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Todavía no confirmó asistencia Claudio Vidal, de Santa Cruz, tampoco Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, ni el de Corrientes, Gustavo Valdés. Los que sí confirmaron son 17. Tampoco irá María Estela Martínez de Perón, y si es posible que lo haga Adolfo Rodríguez Saá. "Como es a las 23 no se puede decir que no vamos por cuestiones de agenda", dicen algunos de los gobernadores que no quieren ir, pero no saben qué excusa poner para no viajar.

Los jueces de la Corte, para evitar poner excusas, en cambio, decidieron no argumentar por qué no irán. Desde la oposición no son pocos los que consideran que varias partes de la ley Bases y también del paquete fiscal --sobre todo la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias-- por más que fueron aprobadas en el Congreso, terminarán en la CSJN. Allí se jugará de forma definitiva el acompañamiento o no del máximo tribunal a este gobierno.

Una vez que el Presidente y un grupo de gobernadores firmen el decálogo que enunció Javier Milei --con puntos en los que propone "equilibrio fiscal innegociable; reducción del gasto público a niveles históricos; rediscusión de la coparticipación federal; entrega de los recursos naturales y reformas laborales y previsionales"--, se creará un "Consejo de mayo". Esa entidad estará compuesta por un Presidente; un representante del Poder Ejecutivo Nacional --que se supone que será Guillermo Francos--; un representante de la Cámara de Diputados; uno de la Cámara de Senadores; uno de las provincias; uno de las entidades gremiales y uno del sector empresarial.

En teoría, esa mesa de "debate" servirá para armar una agenda legislativa que baje a distintos proyectos de ley cada uno de puntos abstractos del pacto. Lo cierto es que será una tarea casi imposible lograr que los miembros de esos cinco sectores --más allá del gobierno-- se pongan de acuerdo para elegir a una sola persona que represente a cada espacio. Varios gobernadores consultados por este diario, por ejemplo, dijeron que el llamado a conformar ese "consejo" tendrá que ser a los 24. Es decir, piden algo distinto a lo que firmarán el martes a la madrugada.

Milei, en tanto, este domingo volverá al país luego de su viaje a Brasil. Allí estuvo con el expresidente Jair Bolsonaro para participar de una cumbre de extrema derecha. Decidió no ir a la cumbre del Mercosur, que será en Paraguay el mismo lunes, y, por la tarde viajará a las tierras de Osvaldo Jaldo para firmar el pacto. Allí, el gobierno de la provincia organizó un show musical, pero el evento central comenzará recién a las 23, frente a la Casa de la Independencia. Una vez que termine la ceremonia, el Presidente volverá a subir al avión presidencial para llegar a tiempo al Te Deum en la catedral metropolitana el martes y luego al desfile militar en las avenidas Libertador y Agüero.