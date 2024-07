El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ratificó su rechazo al Pacto de Mayo/Julio que el Gobierno arribará en las próximas horas con varios mandatarios provinciales y anticipó que recurrirá a la Corte Suprema por la quita del subsidio al gas determinado el presidente Javier Milei.

Asimismo, Melella calificó de “grave” la decisión de los gobernadores de apoyar una iniciativa que “no fue consensuada” sino impuesta, y que solo “se publicó a través de los medios y redes sociales”.

“No voy a firmar lo que no está consensuado, no está acordado o discutido mínimamente”, puntualizó.

En su opinión, hay puntos del pacto que se firmará en Tucumán que son un contrasentido o simplemente “son títulos realmente vacíos”. Citó como ejemplo el primero de ellos, que habla de la “inviolabilidad de la propiedad privada”.

“¿Por qué voy a firmar algo sobre la propiedad privada cuando en la Argentina no está en riesgo la propiedad privada”, se preguntó durante una entrevista por Futurock.

Luego se refirió al punto 8 que habla de privatizar el sistema jubilatorio. “Yo no voy a firmar una reforma jubilatoria para volver a las AFJP”, sentenció.

El gobernador evitó criticar de manera individual a sus pares que viajarán a Tucumán para adherir a ese acto, particularmente a los de provincias patagónicas que padecen los mismos inconvenientes que Tierra del Fuego. Pero dejó en claro la contradicción de quienes critican al Gobierno y luego apoyan sus medidas “extorsivas hacia las provincias”.

Se refirió al artículo 5 del pacto, que plantea la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

“Para mí es tremendo esto. No voy a firmar el artículo sobre la coparticipación donde dicen que es ‘extorsiva’ hacia las provincias”. “Es reconocer que la usan extorsivamente”, puntualizó.

Melella recordó que su rechazo al pacto ya había sido anticipadao en mayo pasado. “Desde entonces hasta acá, no cambió nada: no hubo diálogo, no hubo consenso, no hubo acuerdo”.

El reclamo por el subsidio del gas

Por otra parte, defendió el planteo judicial que inició por la decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios al gas que recibe su provincia, una de las más grandes consumidoras de esa energía por sus bajas temperaturas.

“Yo fui ahora a la Justicia Federal, pero si tengo que llegar a la Corte Suprema, voy a llegar”, advirtió. En su provincia, mencionó, hubo “más de 1.200 por ciento de aumento en las boletas de gas” a “comerciantes, las PyMEs y productores. Hubo gente que pagaba 300 mil pesos y pasó a pagar más de 3 millones”, comparó y retrucó: “Es más, si tengo que ir a la Corte por Ganancias, no voy a ir a aplaudir” a Tucumán.