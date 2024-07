El Movimiento Universitario del Conurbano (MUC) tuvo su acto inaugural a través de un plenario, realizado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que contó con la participación de más de trescientos referentes de universidades públicas del Gran Buenos Aires. “El difícil momento que atraviesan las universidades nacionales a partir de los recortes presupuestarios y una clara política de deslegitimación de las instituciones públicas, sumado a la grave crisis de representación en que se encuentra el peronismo son las claves para entender el nacimiento del MUC”, informaron los responsables de la organización.

Según sus referentes, entre los objetivos principales del espacio se encuentra “lograr el debate interno y refundar la conducción estratégica de la rama universitaria del movimiento peronista basada en la legitimidad de base proveniente del voto del pueblo universitario”.

De la actividad participaron referentes políticos de universidades como Lanús, San Martín, Avellaneda, La Matanza, Almirante Brown, Hurlinghan, Lomas de Zamora, José C. Paz, Ezeiza y la Universidad Arturo Jauretche.

El acto se desarrolló en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue Gustavo Naón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien dio inicio a la actividad. “Cuanto más oscuro, difuso o crítico se presenta el contexto, la organización se vuelve indispensable para poder llevar adelante la disputaen términos políticos, económicos, sociales y culturales”, sostuvo. “No tengo dudas de que, de este escenario atravesado por la crueldad, el dolor y la injusticia, vamos a salir con la política y con el peronismo”, subrayó.

Durante la jornada, los referentes universitarios que representan a más de 400.000 estudiantes de universidades públicas de la provincia de Buenos Aires participaron de diferentes comisiones.

“Desde la universidad, y como movimiento estudiantil, enfrentamos un gran desafío: aportar herramientas, profesionales y contribuir a la conformación de políticas públicas que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas del conurbano que no la están pasando nada bien. Pero para aportar, primero debemos escuchar y comprender. Debemos repensar el mundo desde las periferias, porque llegar a las periferias es llegar hasta los últimos, hasta aquellos que el sistema económico actual descarta. Es desde allí (desde acá) donde hay que trabajar para lograr un cambio cultural y moral. Como universidad pública, no podemos permitir que la formación de cuadros académicos no venga acompañada de la formación de sujetos políticos con valores, arraigo a su barrio, empatía con la realidad de sus vecinos y dispuestos a poner su formación al servicio del bien común”, sostiene el documento fundacional del MUC.