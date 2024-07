No había dudas de la presencia del salteño Gustavo Sáenz en la firma del Pacto de Mayo promovido por el presidente Javier Milei, que recién se consolidó ni bien comenzó este 9 de julio, en los festejos por el Día de la Independencia en Tucumán. El gobernador, uno de los 18 representantes provinciales presentes, volvió a dar muestras de su acompañamiento a la gestión nacional. La firma fue entre sonrisas, y hasta con abrazo.

Los gobernadores presentes rubricaron el Pacto de Mayo en el que la Nación fija diez políticas de Estado que considera claves. El gobernador de Salta fue uno de los primeros en llegar a la histórica casa. “Emociona estar hoy en Tucumán, la cuna de la independencia nacional”, dijo ante la prensa.

Hoy comienza una nueva Argentina, “la del encuentro, la de la posibilidad de trabajar todos juntos para los argentinos”, añadió. En cuanto al demorado Pacto de Mayo, dijo que implica una gran responsabilidad porque “no es solo una firma o palabras, sino que tiene que ver con hechos que el país está esperando”.

Sostuvo “que hacía falta un encuentro nacional” de la dirigencia con independencia de las banderías políticas e insistió en que acompaña la firma del Pacto porque “hay que tener responsabilidad cívica” ya que al Presidente lo respaldó la voluntad popular y debe contar con las herramientas para ejecutar su plan de gobierno.

Sin embargo, sobre los gobernadores que no estuvieron en Tucumán, señaló “que son decisiones personales y respetables” y que “no hay que comenzar a cuestionar”.

Por otra parte, Sáenz recordó que en Salta y junto con otros gobernadores de la región, el 17 de junio fecha se formuló el Pacto de Güemes que se le entregó al presidente Milei y en el que se manifestaron por “terminar con la indiferencia que han tenido los gobiernos centralistas con el norte argentino", cuyas provincias "necesitamos también lo que se nos negó por 200 años: obras de infraestructura que den la posibilidad a este gigante dormido que despierte y que las provincias del Norte tengan las mismas posibilidades que las del centro”.

La respuesta de Sáenz a la invitación de la Nación no sorprendió ya que viene manifestando el acompañamiento al Ejecutivo nacional desde el momento de su asunción, aún con los recortes abruptos de fondos a las provincias.

La obra pública como centro

Antes de ir a la Casa de Tucumán, el gobernador hizo una publicación con un breve repaso de sus principales líneas de gestión, donde destacó la entrega de una copia del Pacto de Güemes, tanto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, el 17 de junio en Salta, como al presidente Milei, días después, en Casa Rosada.

Sáenz resaltó al Pacto como una iniciativa que "busca recuperar la inversión en la obra pública". Sin embargo, de alguna manera, el puntapié inicial para la formulación de este escrito lo dio el Ejecutivo nacional al paralizar, en diciembre del año pasado, el envío de los fondos para obras públicas que ya estaban siendo ejecutadas o habían sido proyectadas para el territorio salteño.

Si bien el recorte de fondos del gobierno nacional a las provincias se mantiene (como los subsidios al transporte), la administración central "escuchó" parte de los pedidos de Salta con la firma de convenios para la reactivación de obras. Oficialmente se comunicó que la inversión supera los $300 mil millones, entre las obras que continuarán siendo financiadas por la Nación, las que estarán a cargo de la provincia y las que se ejecutan de forma directa con los municipios.

En este contexto, el gobierno salteño sigue aferrado a demostrar su apoyo a la gesitón de La Libertad Avanza pero paralelamente denuncia su gestión centralista.

Por su parte, el gobierno nacional sigue enfocado en fortalecer el discurso contra las anteriores gestiones. Las expresiones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fueron en ese sentido ayer cuando habló sobre los mandatarios que no se presentaron en Tucumán: “Están en todo su derecho de no firmar el Pacto de Mayo. Fueron derrotados ampliamente en las elecciones y supongo que deben tener un poco de resentimiento y bronca”, sostuvo. Entre otros, no asistieron a la firma los mandatarios de Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Formosa y Tierra del Fuego. Francos es el puente principal entre los gobernadores aliados y el Presidente, y es quien también mantiene una mayor relación con Sáenz.

El pasado 2 de julio Francos, junto el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunieron a última hora en la Casa Rosada, con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Martín Llaryora, de Córdoba, y el propio Sáenz, con el propósito de consolidar el apoyo para la firma del Pacto de Mayo. Con ello se vivió una situación similar a la ocurrida en días previos a la votación final de la Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación, instancia en la que también se pidió el acompañamiento de los gobernadores "aliados". Sáenz adhirió y aportó el apoyo de las y los legisladores pertenecientes al bloque de Innovación Federal y que son parte del riñon de Sáenz: Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.

Ayer, el mandatario salteño no sólo destacó la entrega del Pacto de Güemes a las autoridades nacionales, sino que también resaltó el pago del Fondo de Incentivo Docente con fondos propios y que 200 familias salteñas recibieron las escrituras de sus viviendas tras esperar en algunos casos hasta 42 años. También, que se inauguró en la localidad de Tartagal el Estadio del Centenario y la plazoleta Hipólito Yrigoyen, y que se inició el traslado de la planta asfáltica para la repavimentación de la ruta provincial 5.



También reseñó la ampliación de la Sala de Diálisis del Hospital Oñativia, el playón deportivo de la Unidad Carcelaria 4 de Mujeres, las becas provinciales para estudiantes y el refuerzo alimentario para comunidades en la zona de emergencia social y sanitaria. Y destacó la feria de emprendedores Potencia, que contó con más de 450.000 visitantes, entre otras acciones. El gobernador manifestó que en su gestión "planificamos, gestionamos y ejecutamos pensando en cada uno de los salteños".

Mientras la provincia espera desembolsos concretos de la Nación, Sáenz continúa con su discurso de defensa del federalismo. En esa línea el pasado 4 de julio cuestionó al ex presidente Mauricio Macri por haber reclamado el pago de la deuda de Nación al gobierno de CABA. "Habla del sacrificio que están haciendo todos los argentinos, pero solo pide que se resuelva y se pague a Capital Federal", le reprochó el gobernador salteño.

"Si no hay plata, no hay para nadie. No niego la legitimidad del reclamo pero sí lo sectario y excluyente", agregó. "Lamentablemente, las provincias no tenemos ningún pariente expresidente que acompañe y apoye nuestros reclamos. Por eso, cada día estoy más convencido que el camino que emprendí hace muchos años es el correcto, defender los derechos e intereses de los salteños y luchar fuertemente para corregir las injusticias y asimetrías que existen con el centro del país desde que nació la Patria #Federalismo", aseguró en X (ex Twitter).