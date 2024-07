Luiz Inácio Lula da Silva calificó de "estupidez inmensa" la ausencia de su par argentino, Javier Milei, en la Cumbre de presidentes del Mercosur que ayer tuvo lugar en Asunción, Paraguay.

Las declaraciones del mandatario brasileño abren un capítulo más en la discordia con su homólogo argentino, a quien semanas atrás le había exigido “pedir disculpas” tanto a él como a su país por haberlos ofendido.

"Es una estupidez inmensa que un presidente de un país importante como Argentina no participe en una reunión con el Mercosur. Es triste para Argentina", consideró Lula durante un contacto con la prensa que cubrió la cumbre.





Con todo, el mandatario afirmó que los países miembros del bloque están trabajando para "fortalecer" el Mercosur "con Argentina" y que la ausencia de Milei "no obstaculiza" si el país está presente de otra manera en la reunión, en la que sí participó la canciller argentina, Diana Mondino.



"Quien pierde no compareciendo es quien no viene", añadió el brasileño y criticó también la participación del mandatario argentino en un encuentro de la ultraderecha organizado por el expresidente Jair Bolsonaro el domingo pasado en el sur de Brasil.

En ese acto, Milei volvió a cargar contra el socialismo, pero evitó mencionar explícitamente a Lula. "No se debe perder tiempo haciendo una cosa de extrema derecha tan desagradable, antipueblo, antidemocrática", cuestionó el presidente de Brasil.



Milei canceló su ida a la cita de Asunción, en la que participaron todos los líderes de los países miembros excepto él, después de que Lula manifestara que espera una disculpa del argentino por los insultos que profirió durante la campaña electoral, en la que lo tachó de "corrupto" y de "comunista".



Lejos de disculparse, el argentino dijo que no se iba a retractar porque, según él, se había limitado a decir la verdad.