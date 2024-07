El ministro de Educación provincial José Goity anticipó ayer que convocará a la brevedad a los gremios docentes para comenzar discutir salarios en una nueva paritaria, con la intención de acordar una propuesta salarial "bimensual". Aunque reconoció que aguardan ajustar los últimos detalles para anunciar la política salarial que marcará el camino del segundo semestre para los empleados estatales de la administración pública provincial.

En declaraciones radiales Goity confirmó que el Ministerio de Trabajo está preparando una nueva convocatoria para todos los empleados de la administración pública. "En el transcurso de la semana que viene tendremos novedades y desde ahí anunciaremos la convocatoria. Puede ser la semana que viene o la posterior al receso invernal", señaló.

Respecto al ajuste salarial por inflación, el titular de la cartera educativa indicó que el Ministerio de Economía está preparando una propuesta para poner sobre la mesa de negociaciones ante los maestros de la administración pública. "Aspiramos a que sea bimensual, pero hay cuestiones técnicas que estamos evaluando para ser sometidas a la discusión paritaria", anunció.

En ese contexto, Goity rescató que en lo que va del año, las actualizaciones salariales estuvieron a la altura de la inflación. "Ocurre que hubo un desfasaje sobre la última parte del gobierno nacional anterior y el inicio de la gestión actual. Por eso aspiramos a recomponer los salarios y es lo que estamos haciendo para que esos acuerdos puedan tener una duración mayor en el tiempo", argumentó.

"Arrancamos la gestión con muchas dificultades y parte de las mismas tenían que ver con el recorte de fondos, por eso estamos trabajando en el Consejo Federal de Educación y la Secretaría de Educación para empezar a revertir esta situación", comentó Goity en clara alusión al plan de ajuste agresivo que lleva adelante el gobierno nacional desde que inició su camino.

A su vez, precisó que la declaración expresada públicamente en el Pacto de Mayo en materia educativa no resuelve el problema, pero sí marca un camino que las 24 jurisdicciones pretenden recuperar.

"Estamos en medio de acciones legales para recuperar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y también trabajamos al respecto en la provincia para mejorar los recursos", aseguró.

Uno de los temas más polémicos y repudiados por la docencia provincial fue la incorporación del plan Asistencia Perfecta. Sin embargo, el funcionario provincial sostuvo que comenzaron a registrar impactos positivos respecto al programa de incentivos.

"Estamos viendo impactos positivos sobre el nivel de reemplazos, que no sólo tiene que ver con el premio al presentismo sino con la modificación de familiares a cargo y las auditorías médicas entre un conjunto de medidas que emprendimos desde enero", destacó.

"La idea es hacer más eficiente y equitativo el pago de salarios y la utilización de los recursos públicos en el pago de salarios. Tenemos datos efectivos que hablan de une efecto positivo del premio, que estamos pagando con la implementación de la medida", abundó.

La vo que se hizo escuchar en las últimas horas fue la de Martín Lucero el secretario de Sadop, que nuclea a los docentes privados, quien se quejó públicamente por l firma del Pacto de Mayo y el ítem educación."Santa Fe firma un Pacto donde el gobierno central no se obliga a respetar la obligatoriedad de la Educación !!! Y nos gobierna gente que habla de vouchers, de educación no obligatoria y que el hijo del que tiene un taller no necesita ir a la escuela. Demasiado humo" se quejó en redes sociales y en un entrevista radial en LT8.

Respecto al tema educativo ayer el gobernador Maximiliano Pullaro desde Rafaela al encabezar los actos del 9 de Julio dijo que " hay que fortalecer el sistema educativo en su conjunto y para eso hay que tener valentía, para empezar a hacer lo que hay que hacer, que es poner orden en un país que necesita que el sistema productivo y el sistema educativo estén asociados para poder potenciarse”.