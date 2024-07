Argentina obtuvo su primer título en un Campeonato Mundial de Canotaje Slalom Junior y Sub 23 de la Federación Internacional de Canotaje (ICF), a partir del triunfo de Manuel Tripano. El hecho ocurrió en la el Canal Artificial de Aguas Rápidas de Liptovsky Mikulas, Eslovaquia.

El momento de gloria y consagración de Manuel Tripano llegó el pasado sábado 6 de julio, durante la final masculina de la canoa individual (C1) del Campeonato Mundial de Canotaje Slalom U23.

En las turbulentas aguas de la pista eslovaca “Ondrej Cibak”, en el río Váh, Tripano registró un tiempo de 95,27 para colocarse en la pole position, antes de esperar y observar cómo siete palistas más aún saldrían al agua para su partida. El checo Lukas Kratochvil parecía haber ganado el Mundial cuando cruzó la línea de llegada, pero al recibir una penalización de dos segundos por tocar una de las 21 puertas, el histórico título mundial quedó en manos del necochense.

“Wow, no sé qué sentir, es mi sueño hecho realidad”, declaró Manu en su primera entrevista a Planet Canoe. “Pensé que yo había tenido una muy buena performance, y que podría ser suficiente para ganar una medalla. Cuando vi que Lukas había conseguido la primera posición al arribar a la línea de llegada me alegré, porque conseguir una medalla, fue un momento muy importante para mí. Cuando estaba celebrando lograr haberme subido al podio, la gente me decía que en realidad yo era el primero, esos instantes fueron muy emotivos”, añadió.

"Es un gran momento para el Canotaje Slalom de Argentina", reflexionó el palista de 19 años de edad. a la prensa de la Federación Internacional de Canoas. De esta manera, la bandera celeste y blanca flameó en lo más alto del podio de este Campeonato Mundial 2024, y con la actuación durante la gran final del único representante argentino en el certamen sonaron las estrofas de nuestro Himno Nacional.

El podio mundialista estuvo integrado por el argentino, quien realizó una soberbia final de 95,27 puntos (segundos), “rápida y limpia” o “fast and clean”, como rezaba el tradicional latiguillo de los maestros internacionales en los años '90. En segundo lugar y medalla de plata, el atleta francés Yohann Sebechault con una marca de 95, 48 puntos sin registrar penalidades, y a tan solo 0,21 décimas de segundos de Manu. La medalla de bronce correspondió a República Checa a través del mencionado palista Kratochvil, quien obtuvo una puntuación de 95,71 puntos incluidos los 2 segundos de penalización por toque de baliza.

El flamante Campeón del Mundo, está matriculado a la Federación Argentina de Canoas a través de la Escuela Municipal de Necochea, y forma parte del Equipo de Alto Rendimiento de Puerto Quequén, es también alumno de segundo año de la Licenciatura de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad FASTA Mar del Plata. Fue dirigido en esta campaña europea por su padre, el Coach Nacional Lic. Profesor Javier Trípano, quien es entrenador de base en Necochea junto a su tío Lic. Profesor Martín Trípano.