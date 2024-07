El actor George Clooney, un demócrata confeso que ha participado en diversas campañas presidenciales en Estados Unidos, se unió este miércoles a las voces que piden al presidente Joe Biden que se retire de la contienda y dé paso a un nuevo candidato, mientras que la expresidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi, una de las figuras más importantes del Partido Demócrata, sugirió que el mandatario debería tomarse un tiempo para reflexionar sobre qué decisión tomar.

"No vamos a ganar con este presidente"

El actor estadounidense, que lideró el mes pasado, junto a la actriz Julia Roberts, un evento de recaudación de fondos, dejó claro su apoyo a Biden como senador, vicepresidente y como presidente. "Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter. Creo en su moral. En los últimos cuatro años, ganó muchas de las batallas que enfrentó", dijo la estrella de Hollywood en un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times.

Pero Clooney también afirmó que la única batalla que Biden no puede ganar es la lucha contra el tiempo. "Ninguno de nosotros puede", indicó para recordar que el Biden que busca ahora la reelección no es el mismo del 2010, cuando era vicepresidente. "Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden (...) de 2010, ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate", lamentó.

Los llamamientos en favor de una retirada electoral de Biden surgieron tras el debate con Donald Trump, en el que el demócrata apareció titubeante, sin capacidad para acabar algunas frases o para rebatir las mentiras del republicano. Los nombres que se barajan para un posible reemplazo en la candidatura son por lo menos cuatro gobernadores: el de California (Gavin Newsom), el de Maryland (Wes Moore), la de Michigan (Gretchen Whitmer), y el de Illinois, (J.B. Pritzker), así como la Vicepresidente, Kamala Harris.

"¿Estaba cansado? Sí. ¿Un resfriado? Tal vez. Pero los líderes de nuestros partidos deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver. Estamos todos tan aterrorizados por la perspectiva de un segundo mandato de Trump que hemos optado por ignorar todas las señales de advertencia", señaló Clooney.

"¿Es justo señalar estas cosas? Tiene que ser. Se trata de la edad. Nada más, pero tampoco nada que pueda revertirse. No vamos a ganar en noviembre con este presidente", dijo y aseguró que los demócratas perderán la oportunidad de controlar el Congreso si Biden continua como candidato. "Esta no es solo mi opinión; es la opinión de todos los congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado”, sostuvo.

El artículo del actor se publicó luego de que el consejo editorial del New York Times pidiera abiertamente al partido demócrata que promueva un nuevo candidato y demuestre a Joe Biden que el partido ya no lo sigue. Aunque el medio ya publicó otros artículos de opinión pidiendo la retirada del mandatario, en este caso fue un editorial firmado por el órgano directivo en su totalidad el que insta a los líderes del partido a que hablen con contundencia al presidente y al público sobre la necesidad de un nuevo candidato.

La palabra de Pelosi

Por su parte, la expresidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi, sugirió que Biden debería reflexionar sobre su candidatura a la reelección. "Le corresponde al presidente decidir si se va a postular. Todos lo estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia", indicó en una entrevista al ser preguntada sobre si el presidente cuenta con su apoyo explícito.

La legisladora de California, de 84 años, destacó que Biden es respetado dentro del partido pero subrayó que la gente quiere que tome una decisión, un mensaje que contrasta con el apoyo explícito que dio el martes una parte importante del liderazgo demócrata en el Capitolio.

La expresidenta de la Cámara de Representantes pareció obviar que el líder demócrata subrayó en los últimos días no solo que no prevé retirar su candidatura, sino que en su opinión es el mejor posicionado para vencer a Trump. "Quiero que haga lo que él decida hacer. Sea lo que sea lo que decida, vamos con eso", apuntó Pelosi, dejando caer que se deje primero tiempo a Biden para encargarse de la cumbre de la OTAN, que se celebra hasta el jueves en Washington y en la que el presidente es el anfitrión.

Pelosi es hasta ahora el cargo de mayor peso del partido que le pide sopesar si sigue en la contienda electoral frente a Trump, que ganó fuerza tras el debate electoral del 27 de junio. Según las últimas encuestas, Trump aventaja a Biden. La media de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight refleja que acapara el 42,1% de las intenciones de voto, 2,1 puntos porcentuales más que su rival.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos levantó el puño cerrado en aparente señal de fortaleza, pero no dio ninguna declaración al ser preguntado por una reportera sobre si todavía conserva el apoyo de Nancy Pelosi. La escena ocurrió mientras los líderes de la OTAN se tomaban una foto de familia en su cumbre de Washington.