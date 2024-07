"Soñamos con hacer una gran participación en los Juegos Olímpicos. Nosotros vamos a competir contra cinco países que están por arriba nuestro. Lo que está claro es que estamos trabajando para superarnos y con el foco puesto donde tiene que estar", afirma Guillermo Milano, entrenador del seleccionado argentino masculino de handball, "Los Gladiadores", a Página 12 desde Montpellier, Francia, donde el equipo se entrena en las últimas semanas previas al inicio de los Juegos.

Milano, de 51 años y oriundo de Morón, provincia de Buenos Aires, reemplazó al español Manuel Cadenas, quien llegó al equipo argentino en 2017, y dejó el cargo después de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En Japón, Argentina terminó en el último puesto del Grupo A sin puntos tras caer consecutivamente con Francia (33-27), Alemania (33-25), Noruega (27-23), Brasil (25-23) y España por (36-27), por lo que resultó marginada con anticipación de la fase final de la competencia. Los Gladiadores cerraron de esta manera su tercera experiencia olímpica con una peor clasificación al décimo puesto obtenido en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Milano integró el cuerpo técnico de Cadenas y previamente el de Eduardo "Dady" Gallardo, DT en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016; y en los torneos ecuménicos de Qatar 2015 y Francia 2017 (fue como asistente).

En noviembre del año pasado, Los Gladiadores derrotaron a Brasil por 32 a 25 en la final de los Juegos Panamericanos, ganaron la medalla de oro, y además, se clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024.

–¿Cómo definís al equipo argentino que competirá en París? ¿Qué características tiene y cuáles son mayores virtudes y defectos?

–Tenemos un grupo luchador con ideas claras de superarnos en cada entrenamiento y en cada objetivo. La mayores virtudes son que dejan el máximo en cada acción y cómo grupo funcionan muy bien. Son felices en la selección. Algunos defectos podrían ser momentos de indisciplina táctica, pero eso se va mejorando cada día. Eso sí, para ganarle a los mejores todo tiene que ser casi perfecto.

–Los Gladiadores lograron su clasificación a París, en la que será su cuarta participación en Juego Olímpico al ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Chile del año pasado. A partir de este logro, ¿es correcto afirmar que el equipo logró un piso que permite soñar con una buena actuación en París?

–El haber ganado los Juegos de Santiago no significa que nos garantice un buen resultado en París. Pero sí es cierto que si soñamos con hacer una gran participación. Nosotros vamos a competir contra cinco países que están por arriba nuestro. Lo que está claro es que estamos trabajando para superarnos y con el foco puesto donde tiene que estar.

–Antes de los Juegos Panamericanos 2023 afirmaste: "Nuestro objetivo es seguir siendo olímpicos". Lo lograron. ¿Y ahora?

–El primer objetivo de nuestro proceso se logró. Ahora vamos a intentar mejorar la participación de Argentina en un Juego Olímpico. No es fácil. Pero ahora estamos preparándonos bien para sacar nuestra mejor versión y soñar .

–¿Qué nivel de compromiso notas y palpas en los entrenamientos diarios del equipo?

–El mejor que podrían brindar. Estamos entrenando duro. Dos turnos por día y actividades extras que potencian al grupo. La unión que tenemos ilusiona, el respeto y la voluntad en cada momento nos hace avanzar y creer en que podemos mejorar.

–¿Crees que podrán superar la mejor ubicación histórica de Los gladiadores en JJOO?

–La mejor ubicación histórica es el puesto 10 en Río 2016. Claro que podemos mejorarlo. Aunque esté, de los cuatro es el juego olímpico más difícil de todos. Con nueve equipos europeos y con el campeón (Dinamarca) y Francia, subcampeón del mundo y olímpico y europeo, en nuestro grupo.

–Brindá un concepto de Noruega, equipo con el que debutarán en París; Hungría; Dinamarca, Francia y Egipto.

–Noruega es la excelencia táctica; Hungría es un equipo con poderío físico que va creciendo de la Mano de Chema Rodríguez, su entrenador español que le está dando un juego distinto más ordenado. Dinamarca y Francia están un escalón por arriba de todos: orden táctico y poderío físico en su máxima expresión. Egipto insertándose en un juego donde la ocupación de espacios está bien utilizada y con la posibilidad de contar con jugadores muy fuertes físicamente. Sumado a que tienen a uno de los mejores entrenadores del mundo.

–En el plano personal, París, será tu primer JJOO al frente del equipo. ¿Cómo afrontás este desafío?

–Este será mi cuarto juego olímpico. Y ya en Tokio estaba muy involucrado con Manolo (NdR: el el entrenador español Cádenas). Emocionalmente será lo mejor de mi vida deportiva, pero voy a afrontar estos juegos con la mayor dedicación y responsabilidad que hay que tener para estar en este lugar. No hago otra cosa que pensar en esto. No haré otra cosa que me quite del foco. Solo pienso en trabajar.

–Qué rol tuvo Diego Simonet en esta preparación del equipo que el mismo calificó como "la mejor de la historia de una selección" en el programa "Handball de primera" y qué representa su figura en Francia, donde con su club, Montpellier, le disputa la hegemonía hace casi una década a París Saint Germain?

–El rol de Diego fue determinante. Sin su aporte esto no se hubiese realizado. Todo está funcionando de maravilla. La gente que logró juntar está haciendo las cosas de manera espectacular, eso lo puede lograr solo él, que es nuestro embajador en el mundo del handball.

–En la preparación realizaron trabajos que rozan otras disciplinas. Podés ampliar eso?

–Estamos haciendo otras actividades. Primero porque es importante salir de la rutina habitual. Venir 30 días antes y hacer otra serie de actividades outdoor en la playa o judo, bicicleta, etc, hace que la rutina sea diferente. Nunca dejamos de competir ni de trabajar aspectos físicos, trabajos cognitivos y coordinativos. Todo está supervisado por nuestro preparador físico y por el médico del equipo. Cada día que pasa se disfruta y se mejora.

–¿La serie de amistosos previos con España y Dinamarca solo sirven para dar rodaje al equipo o para buscar aspectos más puntuales?

–Estos partidos amistosos sirven para muchas cosas. Prepararnos con equipos de máximo nivel es muy bueno porque en los juegos jugaremos con los mejores. Cada partido nos brinda datos, sobre los que evaluamos y sacamos conclusiones. Nos da contenido para entrena. También relevamos información con GPS y así controlamos las cargas de los jugadores. Trabajamos los aspectos tácticos y probamos cosas nuevas. Ajustamos de a poco lo necesario para acercarnos a los equipos de élite.