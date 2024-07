Con el entrenador Javier Mascherano a la cabeza, la Selección Argentina Sub-23 emprendió viaje este jueves rumbo a Francia, para comenzar la última etapa de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con 11 de los 18 convocados para los Juegos, el técnico y su equipo de trabajo salieron este jueves rumbo a la capital francesa. Los siete jugadores faltantes, entre quienes se encuentran Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez -los tres compitiendo con la Selección Mayor en la Copa América de Estados Unidos 2024-, se unirán con el resto de la delegación ya en Francia.

Los que venían practicando en Ezeiza y partieron junto a Mascherano son Marco Di Césare, Julio Soler, Joaquín García, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón, Cristian Medina, Leandro Brey, Gonzalo Luján, Santiago Hezze, Luciano Gondou y Lucas Beltrán. En tanto, Thiago Almada, Bruno Amione, Claudio Echeverri y Giuliano Simeone se sumarán más se sumarán al grupo en los próximos días, ya en la concentración en París. Junto con ellos también se incorporará en Francia Lorenzo Luchino, juvenil arquero del Sevilla, que se entrenará con Brey a la espera de Rulli, que el domingo buscará conquistar la Copa América con la Selección mayor.

Una vez asentada en Francia, la Selección argentina Sub 23 comenzará a prepararse para los Juegos Olímpicos y disputará dos amistosos. El primero será el lunes 15 desde las 12.00 cuando se mida ante FC Rouen 1899, de la tercera división francesa, en el Estadio Jean Manfredi, en Fougeres. Y el cierre de la preparación será el viernes 19 desde las 12.00, ante Guinea. Más allá de los posibles nombres para la lista definitiva, Mascherano debió luchar contra la negativa de los clubes, que no están obligados a ceder a sus futbolistas ya que el torneo olímpico no está contemplado en los certámenes organizados por la FIFA.

Argentina será parte del Grupo B de los Juegos Olímpicos. Su estreno será el martes 23 ante Marruecos, luego jugará ante Irak el sábado 27 y cerrará la primera fase el martes 30 ante Ucrania. Los dos primeros de la zona avanzarán a los cuartos de final.