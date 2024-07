El FMI volvió a dejar pagando al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente Javier Milei. La vocera del organismo, Julie Kozack, dijo durante una conferencia de prensa que “no hay un cronograma específico” en relación a fondos frescos que el ministro viene prometiendo hace rato, al tiempo que además saltó en defensa del director del Hemisferio Occidental Rodrigo Valdés, quien había sido duramente criticado por Milei. Así, el Fondo vuelve a poner paños fríos a las selfies y los guiños discursivos.

No es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional da claras muestras de que tiene pies de plomo en la relación con Argentina, a pesar de la simpatía ideológica con Milei y el resto del equipo económico. Fundamentalmente, de que el organismo no está dispuesto a dar dinero fácil, sobre todo si el gobierno no avanza en definiciones en relación a la liberación del cepo cambiario y una fuerte suba de las tasas de interés.

Pero además, se suman desencuentros espasmódicos producto de la verborragia de Milei. Durante su última visita a Praga, Milei se refirió de esta forma a los llamados puts -- instrumento que le permite a los bancos vender bonos del Ministerio de Economía al Banco Central en cualquier momento, si proyectan una pérdida de valor, y hacerse de los pesos--: "Estamos hablando de cuatro puntos del PBI. Y no solo es responsabilidad del gobierno anterior sino de un técnico del FMI que hizo la vista gorda con esto, alguno con vínculos con el Foro de San Pablo". El técnico al que hizo referencia Milei es ni más ni menos que el director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés.

Valdés es un economista chileno que asumió su cargo en el FMI el pasado 1 de mayo de 2023. Anteriormente, se desempeñó como Ministro de Hacienda de Chile de 2015 a 2017 y antes había sido gerente de la División de Estudios y Economista Principal encargado de elaborar el Informe de Política Monetaria del Banco Central. Este jueves, Kozack no anduvo con vueltas y dijo que “es importante señalar que la Directora General (por Kristalina Georgieva) tiene plena confianza en Rodrigo Valdés y todo su equipo de liderazgo senior”.

Ola polar

La ola polar que azota al país es tan fuerte que hasta se sintió en el vínculo bilateral con el FMI. Por la mañana, el ministro Caputo quiso transmitir tranquilidad a los mercados para tratar de desarmar el combo de incertidumbre y pesimismo que está empujando hacia arriba al dólar pero horas más tarde llegó la respuesta del Norte.

“La relación con el FMI es buenísima. El programa monetario, cuando se lo contamos al Fondo, lo recibió con beneplácito y lo avaló en 48 horas. Debe ser récord para el Fondo. Estamos empezando a hablar del nuevo acuerdo, septiembre parece poco, porque los acuerdos llevan un poco más. Pero seguro para este año. Un nuevo acuerdo podría significar fondos frescos, pero no estamos todavía en ese punto. Depende de la estructura del programa”, dijo Toto Caputo. Ante la confianza de Caputo, Kozack aclaró que “no hay un cronograma específico para tales discusiones”.

Está claro que el Fondo está en sintonía con la política económica del Gobierno. Sin embargo, hay varios factores que inquietan en Washington. Por un lado, la frágil muñeca política que tiene el Ejecutivo, una condición necesaria para garantizar la "sostenibilidad del ajuste". Además, el FMI quiere precisiones sobre el levantamiento del cepo, que el Gobierno quiere dilatar, y pide una recomposición de las tasas de interés.