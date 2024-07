Como un thriller político define Facundo Pastor a su libro Isabel. Lo que vio. Lo que sabe. Lo que oculta, que reconstruye, con gran precisión narrativa e histórica, lo ocurrido en la noche del 24 de marzo de 1976 con la presidenta a la que engañaron para que subiera a un helicóptero que iba a Olivos, pero desvió a Aeroparque. Para presentar la novela histórica editada por Penguin, Pastor -periodista a tiempo completo, pluriempleado- llegará mañana, a las 18, a librería Homo Sapiens (Sarmiento 829).

"Es un personaje escurridizo,, una figura esquiva que incluso es incómoda para el peronismo. Creo que hay un desencuentro muy fuerte entre la propia Isabel Perón y el peronismo, porque ¿qué peronismo representa Isabel Perón? Representa la idea de ser la viuda y la última compañera de Perón, la mujer que lo acompañó en los últimos 20 años, pero al mismo tiempo representa la idea de un peronismo sin pueblo", considera Pastor sobre el libro que escribió pensando en lo que esta mujer sabe, y sobre todo, en lo que oculta.

Cuando Pastor encaró la investigación, hizo una especie de test, y encontró que mucha gente a su alrededor creía que Isabel Martínez de Perón había muerto. "Creo que la Argentina no sabe qué hacer con Isabel, y que Isabel no sabe qué hacer con la Argentina y por eso no volvió más y nunca habló. Por eso vive en las afueras de Madrid, a 40 kilómetros, en una casa muy austera, sumida en una suerte de vida monacal, bajo un silencio que es verdaderamente inquietante", cuenta el periodista y narrador, que buscó "sortear un poco ese enigma". "A mí ese silencio me obsesionaba y creo que es lo que busca el libro, encontrar las claves de un silencio que ella quiebra con algunas llamadas telefónicas en este momento", cuenta el autor. Una de esas pocas comunicaciones es con el Papa Francisco, que la llamó para su cumpleaños número 90, el 4 de febrero de 2021.

"Creo que Isabel es un libro sobre el silencio, el silencio de una mujer que vio todo lo que alguien quisiera ver de la política argentina, compartió el exilio con Perón, lo conoció en la intimidad, compartió los detalles de esas negociaciones para la vuelta definitiva de Perón y finalmente, su vuelta para la tercera presidencia. Compartió la muerte de Perón, el horror de la conformación de la Triple A, ese grupo parapolicial que que hizo tantos desastres, el final del gobierno democrático constitucional y la caída", enumera Pastor una especie de hoja de ruta que luego despliega con detalles poco conocidos, documentos y una carta que Isabel se negó a firmar.

No se trata de un libro apologético, ni siquiera reivindicatorio, sino más bien de la irreductible voluntad de entender. "Yo cuestiono las historias oficiales, a mí me interpela la idea de por qué se conforman determinadas historias oficiales, por ejemplo, la del helicóptero, esa noche del 24 de marzo del 76, ha sido revelada o detallada solamente por la voz de los golpistas y a mí esto me llama la atención. A mí me interpelaba que todo el tiempo en la discusión pública estuviera sólo la voz golpista, entonces yo busqué la cuarta voz", sigue Pastor.

Justamente, la historia de Isabel empieza por esa foto, la archiconocida imagen del helicóptero. "Yo veía esa imagen y era una foto histórica que tenía muchos detalles. El libro indaga sobre esa imagen, que para mí es el portal de la Argentina hacia la tragedia, el comienzo de una dictadura feroz con 30.000 desaparecidos y consecuencias económicas muy fuertes", dice Pastor sobre su trabajo, que ilumina -con los claroscuros que impone el personaje- las decisiones que tomó Isabelita aquella noche y para eso va desde su remoto pasado hasta el presente en España. Pastor apenas sugiere cómo fue que logró algunos datos de su libro, porque Isabel no aceptó ser entrevistada. Pero aún así, accede a datos que no eran de dominio público. Y encuentra a una figura clave, como es el actual sacerdote y confesor de Isabel, ferviente católica.

La presentación de hoy será, de alguna manera, una doble ocasión, porque Facundo Pastor aprovechará también para mostrar a los rosarinos Emboscada: La historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos, que fue finalista por el premio de No Ficción en la Semana Negra de Gijón.