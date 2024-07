El abogado, periodista y conductor de radio Fernando Juan Lima explicó mano a mano con Víctor Hugo Morales por qué dejará de ser el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y habló del futuro del evento, al tiempo que cuestionó la gestión de Javier Milei en materia de cultura.



Sobre su futuro lejos del festival, empezó explicando un elemento clave: “Es una decisión política de parte de la gestión. Por ahí se dice que me han echado o que he renunciado. Y no es ninguna de las dos cosas”.

Lima - quien además conduce por la 750 el programa de cine La autopista del sur - explicó que las designaciones en el festival y en el INCAA son con plazo. Solían ser de 6 meses, o de 3 meses, e incluso, dijo, hay gente que trabaja en el festival que tiene designación por un mes que se renueva mes a mes.



“Eso es parte del problema. Es muy difícil trabajar así. Si bien habíamos sido ratificados, frente a muchas cosas que deberían pasar y no pasan, y otras que no deberían pasar y pasan, frente al planteo de estas circunstancias, me comunicaron que la decisión política es la de que no continuara”, dijo.

A lo que añadió: “Por ahí no se toma consciencia de la enorme importancia que tiene el festival para nuestra cultura. Y también a algunos les interesa solo eso. También para la economía. El festival va a continuar, hay que cuidarlo. Nadie es indispensable”.

“Pero un festival implica un ámbito de diversidad, de libertad. No puede moverse con una lógica jerárquica, burocrática, ministerial. No puede ser que dependa de quien circunstancialmente esté en la presidencia de la Nación o la intervención del instituto”, finalizó.