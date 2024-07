Felipe Contemponi, entrenador de la Selección argentina de rugby, Los Pumas, confirmó a los titulares que jugarán frente a Francia, pero también condenó "todo tipo de racismo y abuso" tras la denuncia por abuso sexual realizada por una joven mendocina a los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Aradou y las publicaciones xenófobas del jugador rival Melvyn Jaminet.



"Nosotros como equipo, Los Pumas, condenamos todo tipo y forma de racismo y abuso. En el caso particular de los hechos del equipo francés no vamos a opinar por dos cosas: primero porque no es algo que nos afecte, en el sentido que tenemos puesto el foco en lo que nosotros podemos hacer y mejorar en cuanto a lo deportivo de la semana pasada", señaló.

"Segundo, porque hay una investigación judicial en curso y nosotros no tenemos la información necesaria para emitir una opinión certera. Me parece que sería muy imprudente de nuestra parte opinar sobre algo que son rumores, ¿no?", agregó Contemponi.

Por su parte, la Unión Argentina de Rugby, emitió un comunicado al respecto a pocas horas de conocerse el caso de manera pública: "Hemos tomado conocimiento de graves hechos en los que habrían estado involucrados jugadores del equipo francés, los cuales están bajo investigación de las autoridades. Nos solidarizamos con la víctima. La UAR repudia todo acto de violencia".

En cuanto a los rugbiers franceses Jégou y Aradou, detenidos tras ser acusados de violación, fueron trasladados desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el Polo Judicial mendocino. Se cree que los deportistas pueden quedar imputados y enviados a una cárcel provincial.