Argentina y Colombia se enfrentarán este domingo por la final de la Copa América. La última vez que se cruzaron por esta competencia fue en las semifinales de la edición 2021. Allí nació el histórico "mirá que te como hermano", del Dibu Martínez, la figura en los penales.

El 6 de julio de 2021 la selección argentina enfrentó a su par de Colombia en el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha por las semifinales de la Copa América 2021 disputada en Brasil. A los 7 minutos del primer tiempo Lautaro Martínez puso el 1 a 0 para los digiridos por Lionel Scaloni, aunque Luis Díaz lo empató a los 16 del complemento. A pesar de que Argentina creó numerosas chances claras de gol —Colombia también tuvo las suyas—, el partido terminó igualado y se definió por penales.

Los penales de Argentina vs Colombia en la Copa América 2021

Si bien tuvo muy buenas atajadas durante el partido, como la del remate de Juan Guillermo Cuadrado o el cabezazo de Yerry Mina, Emiliano Martínez acabó de transformarse en la gran figura en la tanda de penales.

El primer penal lo pateó Cuadrado: si bien a media altura, fue potente y bien pegado al palo derecho del Dibu, que estuvo muy cerca de desviar el balón pero no pudo. Messi puso las cosas 1 a 1 con un remate fuerte, arriba, cerca del poste izquierdo de David Ospina, quien se arrojó hacia el otro lado.

¿Cuando dijo el Dibu Mira que te como?

Y acá arranca el show del Dibu. "Te voy a comer...", le anticipó a Davinson Sánchez mientras este se acomodaba para ejecutar. "Lo siento pero te como, hermano", dijo dos veces cuando el defensor colombiano comenzaba su carrera hacia la pelota. Finalmente el arquero contuvo un remate fuerte, al ras del suelo, a su palo izquierdo. Rodrigo De Paul tenía la chance de poner a la Selección por delante, pero su tiro se fue por encima del travesaño.



La guerra psicológica del Dibu Martínez en el penal de Yerry Mina

Era el turno de Yerry Mina. "¿No me vas a festejar, no"?, le preguntó Martínez —adelantándose hasta el límite del área chica— cuando el defensor cafetero se acercaba al punto penal. Dibu hacía alusión al partido de cuartos de final, donde el colombiano metió su penal en la tanda ante Uruguay y festejó con un dedo en la boca y con un baile. "No, no... Tranquilo", le respondió Mina, con una incómoda sonrisa en su rostro.

Pero la guerra psicológica no terminaba allí. "Te ves nervioso eh, te estás riendo pero estás nervioso, eh", agregó Martínez. "Sí", contestó, efectivamente nervioso y con una insegura sonrisa Mina. "Estás nervioso, estás nervioso", le reafirmó el arquero. En ese momento el árbitro le pidió al guardameta que se colocara sobre la línea. Y desde allí Dibu continuó con sus dardos: "Mirá que está un poquito adelante, eh... Está adelante la pelota eh... ", le advertía Martínez cuando su rival acomodaba el balón. "No, está en el punto blanco", respondió el colombiano con una voz suave y apagada.

"Si, si, hacete el boludo. Ya te conozco a vos. Te gusta ser canchero", disparó el arquero. Mina se preparaba para patear. "Sí, mirá. Mirá que si me la cruzás te la atajo eh... Mirá que te como hermano, mirá que te como hermano", advirtió nuevamente Dibu, ya cuando el defensor colombiano corría hacia la pelota. Finalmente el ejecutante pateó fuerte, pero a media altura, al palo izquierdo del Dibu, que se tiró, adivinó y desvió el remate.

Leandro Paredes puso 2 a 1 arriba a Argentina con un remate cruzado a la derecha del arquero Ospina que se arrojó hacia su izquierda. Seguía Miguel Borja, otro al que Dibu apuntó: "A vos te gustaba hablar, ¿no? En el entretiempo estabas hablando, eh. Sí, mirame", desafiaba el arquero. Luego se da una pelea por ver con cuál pelota se iba a patear el penal. Borja se mostraba confiado y no le prestaba atención a Martínez, que lo acusaba una y otra vez de "estar cagado". "Martínez, Martínez, con palabras de esas no", le pide en buenos términos el árbitro.

"¿Dónde va hermano? Te conozco eh. Te gusta mirar, ¿no? Mirame, mirame a la cara", lo seguía desafiando. Pero en esta ocasión Borja le rompió el arco y puso el 2 a 2. Lo gritó con todo, con baile incluido. Lautaro Martínez volvió a adelantar a Argentina con un muy buen remate. 3 a 2.

Le tocaba a Edwin Cardona. El mediocampista ofensivo estaba obligado a marcar. Si lo erraba, Argentina estaba en la final. En esta oportunidad el Dibu no dijo nada, pero atajó el remate de Cardona, que fue abajo al palo izquierdo del arquero. Argentina estaba en una nueva final de Copa América. Una que finalmente ganaría 1 a 0 frente al favorito y anfitrión Brasil. En el Maracaná.

