En medio de una tormenta política y social, Corrientes tiene un nuevo ministro de Seguridad. Alfredo Vallejos, abogado de profesión y diputado nacional desde 2023 por la Unión Cívica Radical (UCR), fue nombrado para suceder a Buenaventura Duarte. La noticia se dio a conocer el viernes, y su toma de juramento está programada para este lunes en Casa de Gobierno.



El nombramiento de Alfredo Vallejos parece estar impulsado más por su cercanía con el gobernador Gustavo Valdés que por su idoneidad en el cargo. En 2023 encabezó la lista de diputados nacionales por la alianza ECO + Vamos Corrientes y militó la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Ahora, su lugar en la Cámara de Diputados de la Nación va a ser ocupado por Federico Tournier, hombre del Encuentro Liberal de Corrientes (ELI).

En su breve paso por la Cámara Baja, Vallejos presentó un solo proyecto de su autoría. El texto busca declarar de interés el "Acto provincial por el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas". En tanto, acompañó con su firma más de 40 proyectos de sus colegas. El último que apoyó públicamente fue el de flexibilización laboral, presentado por sus correligionarios de la UCR.

Con apenas meses en el ámbito legislativo nacional y sin experiencia en seguridad, Vallejos enfrenta una tarea monumental en un momento crítico para la provincia. La desaparición de Loan Peña, un niño de cinco años, y la falta de avances en la investigación generaron una ola de indignación pública y demandas de justicia.

En este contexto, Vallejos asumirá el cargo con una presión extra para resolver el caso de Loan Peña. La opinión pública y las organizaciones de derechos humanos exigen respuestas claras y acciones concretas. A 29 días de la desaparición, la causa no tiene indicios claros, y las denuncias apuntan a una posible red de trata de personas con implicaciones en altos niveles del poder provincial.



La compleja red del poder

La renuncia de Buenaventura Duarte, presentada luego de pedir una licencia por gripe, se produjo en medio de denuncias de encubrimiento. Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan, manifestó que esto no cambia nada: "No me interesa esta movida, no me importa que haya renunciado este tipo. Ayer pedimos que renuncien todos los que están involucrados. No por nosotros, por el pueblo que los votó", sostuvo a Página|12.

En la misma línea, apuntó contra el senador provincial Diego Pellegrini (Encuentro por Corrientes), sobre quien pesa la sospecha de haber tenido incidencia en la falsa declaración de Laudelina Peña. "Debería renunciar, todos los que están involucrados. Por dignidad y por el compromiso que debería tener con quienes lo votaron", aseguró Burlando.

El mediático letrado indicó además que con estas noticias se pierde de vista lo importante en este caso que es "tener datos del paradero de Loan". El letrado sostuvo que va a denunciar al gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado. La Fundación La Alameda también había pedido que Duarte y otras figuras políticas de la provincia declaren ante la Justicia.

Duarte está vinculado al abogado José Fernández Codazzi, señalado como el artífice de la declaración falsa de Laudelina Peña, tía de Loan, sobre un supuesto atropellamiento.

El abogado Fernández Codazzi, tiene estrecha relación con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés,

La influencia de Fernández Codazzi llega hasta el mismo Gobernador, lo que complica aún más el panorama para Vallejos. Además, Guillermina Traverso, esposa de Fernández Codazzi, es funcionaria del Ministerio de Seguridad, otra pieza clave en esta trama de relaciones comprometedoras, algo con lo que deberá lidiar el nuevo ministro.

Alfredo Vallejos asume un rol crítico en un momento delicado para Corrientes. Sus próximos pasos van a ser decisivos no solo para su carrera política, sino también para la confianza pública en el sistema de seguridad provincial. En este contexto, la gestión de Vallejos no solo será un test de habilidades políticas, sino también de integridad y transparencia.

