Luego de que el Presidente Javier Milei saliera a tratar de "golpista" al Banco Macro por haber vendido puts -seguros en pesos que el propio Gobierno les dio a las entidades- la cámara de bancos privados nacionales ADEBA salió muy fuerte a cruzar al mandatario pidiéndole que "no se debe banalizar el término (golpista), considerando la historia de nuestro país". La respuesta, dura en si por el estilo y por el tono político de la misma -una rareza la apelación a los tiempos de la dictadura para una entidad del mercado-, fue una frase de consenso entre las entidades que integran la cámara y el encargado de pronunciarla fue Javier Bolzico, el jefe de ADEBA.

Esta situación se inscribe en las tensiones que generó Milei con los bancos, porque entiende que lo están operando para generar inestabilidad cuando, en realidad, la preocupación de los mercados es que el Gobierno no tiene dólares ni plan económico, lo que volvió a disparar en la jornada la brecha del dólar. No sólo eso, sino que tras la respuesta de los bancos a Milei, las acciones de todo el sector saltaron hasta 6 por ciento en el panel Merval. Concretamente, el presidente entiende que el nexo del Banco Macro con Sergio Massa derivó en que la entidad de los Brito soltara los puts y fuera con esos pesos al mercado de cambios. La idea, peregrina, es curiosa porque el mercado del blue es un mercado no mayor a 150 millones diarios, y los puts que ejecutó el Macro son dos billones de pesos. Si hubiesen comprado dólares con esos pesos, el mercado hubiese estallado en una cotización brutal al alza, algo que no ocurrió.

Tanto es así que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, negó publicamente que eso estuviera ocurriendo, sobre todo porque, según supo Página I12, el propio ministro de Economía fue quien, en los últimos días, les sugirió a diferentes bancos la opción de ejecutar puts. No de manera inmediata, pero sí como una sugerencia de cara a la reducción de puts para ir lavando los pasivos. Además, el funcionario les pidió perdón a domicilio a directivos y dueños del Macro, contradiciendo la ponencia del propio Presidente Milei.

En este escenario apareció la frase de Bolzico en su cuenta de la red social X, en la cual afirma que "El Presidente Milei consideró “golpista” a un banco por venderle títulos al BCRA, ejerciendo un contrato de put. Esa afirmación es injusta e incorrecta, además genera dudas sobre la libertad de comercio. No se debe banalizar el término, considerando la historia de nuestro país.

La idea de Francos y las charlas de Caputo

En la Casa Rosada admiten que Milei "está inquieto con el tema de la volatilidad" y la "falta de dólares", y que eso lo introdujo en un proceso de búsqueda de culpables externos que sólo reafirma la confusión del primer mandatario. En ese tren, los que conocen la interna con los bancos afirman que fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien le dijo a Milei que era Massa, el ex candidato a Presidente, quien estaba atrás de lo que entendieron como operaciones de desestabilización.

En el massismo lo niegan y aseguran que, en las oficinas del tigrense en Avenida del LIbertador, se sigue críticamente la gestión, con "responsabilidad opositora" e informes técnicos que contrastan los dichos del Gobierno. Ahora bien, ¿de dónde viene la interna de Francos con Massa? Quienes conocen a ambos argumentan que desde los años del hoy jefe de Gabinete como director por el Gobierno de Alberto Fernández en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se llevan muy mal. Primero, porque Massa no lo puso en la nómina de argentinos candidateables al BID.

Segundo, porque cuando Mauricio Claver Carone, ex presidente del banco, quedó afectado por un affaire interno que lo sacó del cargo, el personaje les apuntó a todos. Para el Gobierno de Milei, Claver Carone no debería ser un dato menor: Caputo depende de la plata del Fondo Monetario (FMI), que guía el poder político de los Estados Unidos, y Carone es una de las cinco personas que más hablan y son escuchadas por Donald Trump, quien tiene altas chances de volver al poder en enero del 25.

Así es que, días atrás, Milei habló en el 170 aniversario de la Bolsa de Comercio y dijo que "lo de los puts, que parecía abstracción hace unos días, vieron lo que podía causar, pero dada nuestra fortaleza fiscal pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas, los puts los tenemos en jaque mate”. Esa frase no sólo fue un golpe para los bancos, sino también para Caputo, que lo que menos necesita es más inestabilidad.

"Ellos, en realidad, hicieron la operación por buenas razones, entendieron perfectamente lo que habíamos anunciado y consideraron que la inflación va a colapsar. Como tenían bonos que ajustan por inflación, decidieron salir porque la inflación se destruye", explicó Caputo en declaraciones radiales. En privado, tuvo que apagar un incendio. Fuentes del gobierno confirmaron a este diario que mantuvo dos charlas largas. Una con Ezequiel Carballo, directivo del Macro y a quien conoce de años. La otra, políticamente más relevante, con el dueño de la entidad, Jorge Brito. Les explicó a ambos.