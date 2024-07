Marcelo Bielsa se reencontró este viernes con la prensa en conferencia previa al partido por el tercer puesto, a menos de 48 horas de la eliminación de Uruguay en semifinales de la Copa América a manos de Colombia, que dio mucho más que hablar por lo sucedido una vez terminado el partido.

Los incidentes que se registraron en un sector bajo de plateas con familiares de los jugadores generaron la reacción de varios de los futbolistas, que terminaron a las piñas con hinchas colombianos y ahora están siendo investigados por la Unidad Disciplinaria de la Conmebol.

En este contexto, Bielsa estalló en el diálogo con los medios y primero le apuntó a un sector del periodismo. "Uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Lo único que puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si están agrediendo a su mujer, a su madre, un bebe, a su esposa, a su hermana... ¿Qué hace? ¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Hay un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice", fustigó.

Sobre los incidentes, agregó: "¿Quién va a estar a favor de una reacción violenta? Hay que ver a qué responde la reacción, y si hubiera habido la posibilidad de hacerlo de otro modo. Esto ustedes ya lo saben, pero siempre vienen a que alguno de los infelices que estamos de este lado abramos la boca... No vaya a ser que sean ustedes los que señalen y se vean afectados".



Luego, el "Loco" Bielsa cargó directamente contra el ente sudamericano y los organizadores estadounidenses de llevar adelante la Copa América: "Hicieron una conferencia de prensa para decir que las canchas estaban perfectas, cuando se ve que las uniones (de los pedazos de pasto) no justifican. Es una vergüenza. Yo tengo todas las fotos que justifican que es mentira. Esto es una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir", disparó.

Entonces se refirió al DT de la Argentina: "A (Lionel) Scaloni le dijeron 'ya hablaste una vez, no hables más'. Y él mismo dijo que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Todos amenazados. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, igual que ahora. ¿Los van a suspender? Pero pídanle disculpas, viejo. Lo único que tienen que hacer es decir: 'Cometimos tales errores, somos responsables, nos hacemos cargo'".



Y para cerrar, declaró: "La sanción no es para los futbolistas sino para aquellos que los obligaron a actuar del modo en que actuaron. No tenían opción, los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si le tenemos miedo a la posible sanción".

















El expediente

La Confederación Sudamericana de Fútbol les abrió un expediente a 10 jugadores de la selección de Uruguay por estar involucrados en el escandaloso final de la derrota ante su par de Colombia, que terminó con gresca en las tribunas.



Los jugadores son: Matías Viña, Santiago Mele, Darwin Núñez, José María Giménez, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Ronald Araújo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur y Sebastián Cáceres.



De todas maneras, Bielsa podrá contar con ellos para el partido por el tercer y cuarto puesto ya que, como no hay medida cautelar, los jugadores no tienen una suspensión.



La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un plazo límite para contestar a la denuncia que es el miércoles 17 de julio y pueden administrar pruebas para atenuar una futura sanción que, en caso de concretarse, deberán cumplir en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.



Conmebol busca respuestas

En paralelo, la Conmebol abrió otro expediente para determinar que sucedió en las tribunas en el partido entre colombianos y uruguayos: "La Unidad Disciplinaria ha decidido abrir un expediente para dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados".



"En víspera de la final queremos ratificar y advertir que no se tolerará ninguna acción que empañe una fiesta mundial del fútbol, en la cual están involucrados los protagonistas y la afición que estará presente en el estadio en una final vista por cientos de millones de espectadores en todo el mundo".



"Es inadmisible que un hecho como el ocurrido en esta ocasión, convierta la pasión en violencia. Por lo tanto, no se tolerará ninguna actitud que transgreda la competencia deportiva y el espectáculo más lindo del mundo que pertenece a toda la familia", concluyó.