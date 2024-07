A un mes de la desaparición de Loan Peña, su tía Laudelina se habría quebrado en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza: su nueva abogada, Mónica Chirivin, manifestó que la mujer quiere declarar para contar "con lujo de detalles cómo, cuándo y por qué declaró eso ante un fiscal provincial", de una manera muy irregular porque correspondía hacerlo el fuero federal. En esa declaración decía que ella fue testigo de un accidente en el que la camioneta del ex marino Carlos Pérez habría atropellado al niño para luego ocultar el cuerpo y plantar ella misma la prueba tramposa de la zapatilla. Todo eso sería falso, resultado de un intento de compra de su voluntad a cambio de una casa y un auto. Además habría sido amenazada –y sobornada-- por José Codazzi, su anterior abogado, ligado al poder político provincial. Esta posible nueva declaración coincidiría con la de Macarena –hija de Laudelina— quien ha declarado que la versión del accidente era falsa.



La nueva abogada de Laudelina confirmó que su clienta “se quebró” y confesó que mintió en su declaración. Todo esto le daría un nuevo giro a la causa.

A esta denuncia se le suma que Macarena manifestó en su declaración que en el auto en el que fueron a Corrientes con el abogado José Codazzi, también viajaba un senador provincial. “Nos cambiaron de vehículo en una estación de servicio, en el trayecto a Corrientes Capital. Ahí subió una persona que quiero identificar, que se trata de un senador de Corrientes. Por fotos sé que es Diego Pellegrini. Estoy el 90 por ciento segura que es esa persona, pero necesito reconocerlo cara a cara. Al amenazarnos, nos dijeron que por nuestra seguridad nos iban a dar una casa. Manejaba el abogado, él era el acompañante y nosotras estábamos atrás”, contó la hija de Laudelina.

Unos chats sugerentes

La otra novedad es que trascendieron llamativos chats entre las hijas de Laudelina Peña. Macarena, de 21 años, y su hermana 14 años conversaron horas después del extravío del nene. El diálogo trasluce la inquietud de ambas sobre qué le pasó a su primo y el material hallado será importante para que la jueza federal Cristina Pozzer Penzo decida si la pequeña puede prestar declaración en Cámara Gesell.

Allí se lee que Macarena le pregunta a su hermana “qué ocurrió realmente" y "si no lo habrá llevado alguien a Loan”, a lo que su hermana le responde que "todos van a ir presos”. Macarena, sin vueltas sostiene que Laudelina también irá a la cárcel, pero la nena (identificada como “M” para preservar su nombre) lo niega rotundamente y señala que los “otros” también. “¿Quiénes son los otros?”, interrogó Macarena y "M" contestó: “Dani (”Fierrito" Ramírez), Benítez y Moni (Millapi)". El problema es que algunos audios de este diálogo fueron borrados.

El papel del abogado Codazzi

El ex abogado de Laudelina Peña --José Codazzi— está cada vez más en entredicho. Porque el viernes 28 de junio por la noche fue con su clienta hasta un fiscal provincial para declarar que el menor fue atropellado por el matrimonio detenido, María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Frente a este escenario, el caso se centró en dicha hipótesis que ahora parece falsa.

Luego aparecieron las declaraciones de la hija de Laudelina –Macarena-- en el Juzgado de Goya diciendo que “una persona” había sobornado y amenazado a su mamá para que diese testimonio sobre que Loan murió en un accidente. Luego Macarena confirmó que “esa persona” era José Codazzi.

Luego se viralizó una foto de Codazzi con Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Gente cercana al gobernador ha dicho que esa foto no significa que sean amigos sino que simplemente “todos se conocen en Corrientes”, se cruzan y comen juntos. De todas formas, el abogado de los padres de Loan, Fernando Burlando, dijo que hará una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra el Gobierno de Corrientes por irregularidades cometidas en el caso.

José Codazzi fue interventor del Registro Automotor de la localidad de 9 de Julio, pero en 2018 fue desplazado por irregularidades durante su gestión. Ya en su papel de abogado, participó de casos importantes de la provincia como la condena contra su cliente, Leonel Alberto Sánchez, a la pena de 14 años de prisión por ser "autor material penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima, en la modalidad de delito continuado”, contra una menor.

Renuncia de alto vuelo

Este viernes renunció el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte. Se presume que el ahora ex titular de la cartera provincial presentó su dimisión tras la denuncia del presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, quien sostuvo que en Corrientes existe una posible trama de trata de personas. Además, ejemplificó que el ex abogado de Laudelina, José Codazzi, está en pareja con la secretaria de Duarte, Guillermina Traverso.

Fernando Burlando declaro en público: “dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”. Subrayó que “la situación es inmanejable...” y que hay “varios motivos” por los que decidió hacer la denuncia. “Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, manifestó. Y también pidió la detención de Macarena, la hija de Laudelina, por “inventar la hipótesis del accidente”. Además se preguntó: “¿Se puede ser tan porquería de manipular pruebas y hablar insensiblemente como la han hecho? Son miserables. Esto no debe quedar solo en un comentario, es digno de investigarse. Estamos diciendo que la persona que inventa que hubo un accidente fue acompañada por un senador”.

Fernando Burlando aseguró que presentará un escrito para pedir las detenciones de Macarena Peña y del abogado José Fernández Codazzi. "Nosotros vamos a pedirle la detención y también la de José Codazzi. Eso es lo que piden nuevamente los familiares de Loan", especificó Burlando.

El nuevo ministro

Corrientes tiene un nuevo ministro de Seguridad. Alfredo Vallejos, abogado de profesión y diputado nacional desde 2023 por la Unión Cívica Radical (UCR), fue nombrado para suceder a Buenaventura Duarte. Su nombramiento parece estar impulsado más por su cercanía con el gobernador Gustavo Valdés que por su idoneidad en el cargo. En 2023 encabezó la lista de diputados nacionales por la alianza ECO + Vamos Corrientes y militó la candidatura de Patricia Bullrich. Con apenas meses en el ámbito legislativo nacional y sin experiencia en seguridad, Vallejos enfrenta una tarea monumental en un momento crítico para la provincia.

Sobre el nombramiento de Vallejos, Fernando Burlando manifestó a Página/12 que esto no cambia nada: "No me interesa esta movida, no me importa que haya renunciado este tipo. Ayer pedimos que renuncien todos los que están involucrados. No por nosotros, por el pueblo que los votó". Y apuntó contra el senador provincial Diego Pellegrini por haber tenido incidencia en la falsa declaración de Laudelina Peña. "Debería renunciar, todos los que están involucrados. Por dignidad y por el compromiso que debería tener con quienes lo votaron", aseguró Burlando.

Macarena está acusada de participar de una suerte de cónclave para plantar la zapatilla del nene desaparecido.

Una testigo clave

Una testigo clave en la investigación --la vecina llamada Eugenia, quien encontró el calzado del niño— declaró a la justicia lo siguiente: "Creo que fue plantado porque estaba muy enterrado. Fui con una compañera de trabajo a buscar a Loan. Ahí nos encontramos con Laudelina y su hija, y fuimos con ellas. Caminamos cerca de la escuela y la señora le dijo a su hija: `Vamos a donde encontramos huellas hoy` y nosotras las seguimos", explicó la mujer. Y añadió: "Pasamos el alambrado y nos encontramos con el comisario Walter Maciel y Méndez, un vecino, que ya estaban ahí. Méndez dijo que encontraron huellas y Laudelina respondió que del otro lado encontraron huellas de zapatillas y dejaron marcado el lugar con un palo. Fuimos y cuando llegamos Macarena sacó la zapatilla, pero era raro porque estaba muy pesada, con mucho barro". "Lo que me pareció raro fue que en ese momento el comisario llamó por teléfono a alguien y dijo: `Me llegaron dos chicas, sacaron el botín`", sostuvo Eugenia.

Este viernes trascendió que los investigadores encontraron rastros quemados de una zapatilla y de tela de un short en la casa del matrimonio Pérez-Caillava. Hasta ahora han habido cinco hipótesis pero no ha trascendido con claridad si alguna pudiera ser cierta. La hipótesis formal hoy es “sustracción y ocultamiento” del menor. La clave de todo podría estar en Laudelina quien claramente tiene información y todo da a entender que mintió. En un chat que se conoció, su hija Macarena le pregunta si era verdad que había aparecido el botín de Loan y la respuesta de la madre fue que no sabía.