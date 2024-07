TEATRO

Prima facie

Escuchar al testigo. Esperar. Disparar las preguntas. Ganar. Una joven abogada construye su exitosa carrera como defensora de acusados de delitos sexuales. Conoce a la perfección cada una de las reglas del juego judicial. Disfruta cada una de las absoluciones que consigue. Sabe que en su trabajo no hay nada personal: no es más que un engranaje necesario para que el sistema funcione. Pero su sistema de creencias y sus certezas, una noche, cambian por completo. Dirigida por Andrea Garrote, Julieta Zylberberg ofrece una interpretación increíble de la obra de Suzie Miller que se vio en Londres, en Madrid y ahora llegó a Buenos Aires. Con escenografía e iluminación de Santiago Badillo, vestuario de Betiana Temkin, asistencia de dirección de Luna Pérez Lening y música original de Ian Shifres

Lunes y martes a las 20.30, en el Multiteatro Comafi, Av. Corrientes 1283. Entrada: $23000.

Jérome Bel

Retrato “auto-bio-coreográfico” del coreógrafo francés del mismo nombre. En esta pieza, el artista cuenta su historia, los orígenes de su inspiración y los puntos fundamentales de su trabajo a lo largo de los años tomando prestados el cuerpo y la voz de una actriz argentina, Maricel Álvarez. Vuelve, por unas pocas funciones, esta imperdible performance por delegación, un diálogo a la distancia iniciado en marzo de 2023 con el coreógrafo francés y cuyos ecos aún resuenan entre sus responsables. Se trata de un espectáculo realizado con el apoyo del Instituto Francés de la Embajada de Francia en la Argentina. La asistencia artística es de Amalia Tercelán y la producción de Roni Isola y Melina Cruz.

Martes 16, jueves 25 y martes 30, a las 19, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $5000.

MÚSICA

Itchycoo Park

Primer simple del nuevo disco del cantante británico Robyn Hitchcock, una suerte de banda de sonido de unas flamantes memorias dedicadas al año 1967, que en su versión escrita lleva el subtítulo de Cómo llegué allí y por qué nunca me fui. Su contraparte discográfica es un álbum de covers con temas publicados durante aquel año, y su subtítulo es otro: Vacaciones en el pasado. “Para mí, 1967 fue el portal entre la infancia y el mundo adulto, donde estas canciones parpadearon en el aire para saludarme como colibríes. Están llenas de color saturado y melancolía, así como yo me cargué de hormonas y arrepentimiento cuando una parte de mí se despidió de la otra”, escribe Hitchcock a modo de explicación de un trabajo anunciado para el 13 de septiembre, y que agrupa doce versiones, que van de “A Whiter Shade of Pale” (Procol Harum) a “A Day In The Life” (The Beatles), pasando por “Waterloo Sunset” (The Kinks), “See Emily Play” (Pink Floyd) y este original de The Small Faces, firmado por Steve Marriott y Ronnie Lane.

Madrid me ataca

A dos años de su último disco, el quinteto español Los Punsetes está de regreso con un EP de cuatro canciones, cuyo título es el del tema con el que lo inauguran, llamado a ser un nuevo clásico de un repertorio histórico pleno de particular sarcasmo vitriólico y con melodías difícilmente resistibles. Con un dibujo de Manuel Donada en la portada, grabación y mezcla a cargo de su habitual colaborador Sergio Pérez, la lista del nuevo trabajo de Ariadna, Anntona, Jorge, Luis y Chema se completa con los títulos “Un palacio con mis huesos”, “Tin/Tae” y “Todos los lugares”, que retrata el aspecto más tierno y melancólico de la paleta de sentimientos que es capaz de comunicar el grupo.

ONLINE

Un paseo ultradeformer

El actor y dramaturgo Ezequiel Tronconi dirige esta micro serie escrita por Natalia Arleo y Cami Adaro Liloff, un relato que cruza la historieta con elementos de terror y comedia. Todo comienza con un cómic en movimiento y la certeza de que un grupo de vampiros modernos se alimenta de cadáveres, pero rápidamente la historia –dividida en ocho capítulos de apenas 7 minutos– deriva hacia territorios insospechados y bastante deformes, como anticipa el título. “Hace tiempo que tenía ganas de dirigir una serie web”, escribe Tronconi en la carta de intenciones creativas, “y cuando llegó esta propuesta era imposible decir que no. Una gran oportunidad para hablar de la amistad, el fracaso, la muerte, los sueños, en un tono de comedia que va del disparate a la ternura. También tener la posibilidad de trabajar con actores y actrices que admiro”. El reparto incluye a las propias Arleo y Liloff y la breve saga puede disfrutarse exclusivamente en el sitio de la Universidad de 3 de febrero, https://un3.tv/

Supacell

Y dale con los superhéroes. Aunque en la serie británica que puede versen en Netflix el tono, al menos a priori, resulta más realista que en los exponentes más comerciales del género, no pasa demasiado tiempo hasta que un grupo de habitantes del sur de Londres –en su mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes africanos– comienza a desarrollar poderes especiales. Uno de ellos descubre de casualidad que puede viajar en el tiempo, mientras que otros están capacitados para mover objetos con el poder de la mente o hacerse completamente invisibles. En seis capítulos la serie desarrolla el encuentro entre esos jóvenes “especiales” en lo que parece el punto de partida de una posible franquicia seriada.

CINE

Clásicos soviéticos en la Lugones

A partir de este miércoles 17 y hasta el 28 de julio, la Sala Leopoldo Lugones (Avenida Corrientes 1530) ofrecerá en su pantalla nueve títulos clásicos de la cinematografía soviética producidos entre los años 30 y comienzos de los 80, poco antes de la caída del régimen comunista, todos ellos en copias restauradas y producidos por los legendarios estudios Mosfilm, que este año cumplen un siglo de vida. Serán de la partida Alejandro Nevski (foto), el film biográfico con el cual Sergei Eisenstein demostró que estaba tan interesado en el sonido como en las imágenes, la obra maestra de Tarkovski Andrei Rublev, basada en la vida del artista religioso medieval homónimo, y el durísimo drama bélico Venga y vea, dirigido por Elem Klimov en 1985. El ciclo también incluye el largometraje que el japonés Akira Kurosawa rodó en tierras rusas luego de un período de depresión creativa y personal, Dersu Uzala. La programación completa, días y horarios puede consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

Hollywood en los 30

Con ese título, la sala de cine del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) está exhibiendo un programa de películas producidas en la Meca del Cine durante los años de la crisis económica, período en el cual el cine disfrutó de un no tan paradójico boom de público. Hoy a las 20 horas se proyectará Tabú, la última película del alemán exiliado F. W. Murnau antes de su temprana muerte, filmada en las islas del Pacífico Sur con un estilo totalmente alejado del expresionismo. Dos horas más tarde, otra película con temática insular, aunque dirigida por un americano de pura cepa, John Ford. En El huracán la relación amorosa de una pareja y el régimen tirano de una isla marcan el camino del desastre natural.

TV

Mary Beard: historia del desnudo

En dos capítulos repletos de información, la académica inglesa Mary Beard recorre la historia del desnudo en el arte, en un recorrido que comienza en la Antigua Grecia y continúa hasta la actualidad. La pregunta, cuyas respuestas no son necesariamente obvias, es la razón por la cual los artistas estuvieron siempre tan interesados en el cuerpo desnudo. “Para Beard el desnudo está ubicado en algunas de las grietas más profundas que atraviesan la sociedad”, afirma la gacetilla de prensa que promociona el documental. “A lo largo de los siglos, los críticos de arte han hecho afirmaciones elevadas sobre el desnudo y los efectos ennoblecedores del arte, minimizando la naturaleza erótica, incluso a veces pornográfica, de algunas grandes obras de arte. Beard sostiene que no debemos olvidar ese aspecto ineludible”. Así, los especialistas entrevistados hablan de cuestiones de género, sexo y transgresión moral en diversos momentos de la historia antigua y moderna.

Este lunes 15 a las 18, por Film & Arts.

Apples Never Fall

Basada en la novela homónima de Lianne Moriarty, la autora de Big Little Lies, la serie protagonizada por Sam Neill y Annette Bening se centra en la familia Delaney, uno de esos clanes de apariencia perfecta. Tanto ella como él, madre y padre de cuatro hijos ya adultos, son dos ex entrenadores de tenis que, luego de vender su propia escuela deportiva, están a punto de iniciar una nueva etapa en sus vidas, el descanso tan ansiado. Pero basta que una muchacha herida toque el timbre de casa para que esa pátina de perfección matrimonial comience a mostrar su verdadero rostro, sacando los trapitos al sol y revelando varios secretos que permanecían guardados bajo llave.

Martes a las 22, por Universal+.