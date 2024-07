Lo que no se nombra no existe. O se invisibiliza. El gobierno ya anuló el lenguaje inclusivo para sus comunicaciones oficiales y ahora el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) prohibió a sus trabajadores el uso de las palabras “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y “prohuerta” en documentos y publicaciones del organismo. Así lo denunciaron desde la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta). Por esta situación, el sindicato pidió explicaciones al Consejo Directivo de la entidad, pero no obtuvo respuestas. De todas formas, el cambio climático, la sustentabilidad, la agroecología y el género, entre otros conceptos que rechazan las autoridades del organismo, seguirán existiendo.