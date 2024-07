Cuando en el canal de streaming Bondi Live, le preguntaron a Jorgelina Cardoso, la mujer de Angel Di María, por la oferta concreta a Fideo de volver a vestir la camiseta de Central luego de amenazas de soldaditos narcos, respondió: "Es un tema a analizar, él sabe que yo voy a bancar lo que él decida. Es un tema muy delicado que en realidad nunca hablé porque están en el medio mis hijas. No es pavada, la gente sabe la mitad, pasaron cosas que no se saben. Es un tema heavy. Es muy delicado pero decida lo que decida voy a ir atrás de él como lo hice siempre.... no sabemos, por mis hijas te juro que no se habló nada... hizo una pausa”.