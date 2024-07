“Estamos haciendo las ollas comunitarias y la mayoría son mujeres adultas. Van y cocinan y llevan la comida para los nietos porque los hijos no tienen trabajo ya”. Nancy Garcés, de la Fundación Entre Mujeres, dio este testimonio al ser consultada sobre una campaña para juntar abrigo, alimentos no perecederos y elementos de cocina para los merenderos que esta entidad civil organiza en San Calixto, un barrio popular nuevo asentado en la zona sur de la ciudad de Salta.

“Lo que avanza es el hambre”, dijo Garcés al sostener que decidieron largar la campaña de abrigo también como una respuesta crítica a la postura del gobernador Gustavo Sáenz, quien a través de una red social convocó a “una campaña de voluntariado en toda la provincia, más allá del gobierno salteño”.

“Esto no tiene nada que ver con el gobierno”, aseguró en ese video Sáenz. “Él (como mandatario) tendría que garantizar que la gente no tenga frío”, afirmó Garcés al sostener que “cuando uno lo ve parado al lado de(l presidente Javier), Milei, piensa que no le importa la sociedad, sino los negocios”.

Al análisis de la postura del gobernador, sumó que la situación de comedores y merenderos cambió respecto del año pasado, cuando se recibían alimentos secos, a diferencia de ahora que no se recibe nada.

Cada mujer que va a la olla comunitaria del San Calixto, “lleva cada quien algo para poder cocinar. Y hay días que amasamos pan para venderlo y comprar carne”, contó Garcés. Una 15 mujeres van cada día a la olla comunitaria en este barrio.

“Estamos haciendo meriendas dos veces a la semana, que son lunes y jueves; el miércoles a la tarde noche hacemos cena, y los sábados a la mañana, olla para el mediodía”, contó. Reparten unas cien raciones para cada una de las mujeres que llevan el alimento a sus casas. Pero “van quedando chicas las ollas porque la gente se entera y va a pedir”.

Mientras se busca “sobrevivir” a esta situación, Nancy Garcés cuestionó que “estamos censurados como movimientos sociales” por los discursos que teje la actual gestión nacional para desprestigiarlos. Indicó que incluso hay gente que dejó de formar parte de alguna organización “por miedo” a perder la ayuda social del Potenciar Trabajo, de 78 mil pesos por mes.

Quienes quieran colaborar con la colecta solidaria de invierno de la Fundación Entre Mujeres puede hacerlo con ropa de abrigo para personas de diferentes edades, frazadas y mantas, alimentos no perecederos y elementos de cocina. Se puede escribir por whatsapp al 3875847194, o dirigirse a la Manzana 17, Casa 18 del barrio San Calixto.