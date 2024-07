Tras conocerse el último dato de inflación, que ascendió en junio a 4,6%, el Gobierno debió ajustar los subsidios de energía eléctrica y gas natural. Es así que, a partir de agosto, los hogares con ingresos por debajo de ciertos umbrales van a mantener sus subsidios en las tarifas de luz y gas. Para esto, es requisito indispensable estar inscripto en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).



La economía no da tregua y la inflación se mantienen como una preocupación central. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo subió a $873.169 en junio, un aumento notable respecto al mes anterior. Este incremento establece que los hogares con ingresos hasta 3,5 veces el valor de la CBT pueden acceder a los subsidios.



Subsidio luz y gas:¿quiénes pueden pedirlos?

Aquellos hogares cuyos ingresos no superen $3.056.091 mensuales van a poder solicitar los subsidios, con un umbral de $3.728.431 para zonas frías del país. El esquema de segmentación tarifaria actual categoriza a los usuarios en tres niveles: ingresos altos (N1), ingresos medios (N3) e ingresos bajos (N2). Los hogares N1, que representan a los de ingresos más altos, van a pagar tarifas más elevadas, mientras que los N2 y N3 tendrán bonificaciones con límites de consumo.

¿Cómo inscribirse en el RASE?

Para mantener el beneficio de los subsidios es obligatorio inscribirse en el RASE. La inscripción se realiza en línea a través de www.argentina.gob.ar/subsidios y requiere información básica como el número de medidor, el número de cuenta en la factura de energía y los datos de todos los mayores de 18 años en el hogar. El trámite es sencillo y lleva solo unos minutos.

Es necesario tener a mano el DNI, las boletas de servicios de luz y gas, los datos de los ingresos de bolsillo, el correo electrónico y el número de CUIL tanto del titular como de los convivientes.



Todos los usuarios residenciales pueden solicitar estos subsidios, incluyendo jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo. La inscripción debe ser completada por una persona mayor de 18 años, sin importar si es titular del servicio o no.



Los electrodependientes no necesitan inscribirse para el subsidio eléctrico, pero sí para el gas. Entidades de bien público tienen una tarifa diferencial. Además, los hogares con comedores o merenderos registrados pueden tener beneficios adicionales.

Detalles de la segmentación de ingresos

Ingresos Altos (N1):

Hogares con ingresos mensuales totales equivalentes o superiores a $3.056.091 (3,5 CBT).

(3,5 CBT). Excepciones aplican a zonas frías con un umbral de $3.728.431.

Propietarios de tres o más vehículos con menos de cinco años, tres o más inmuebles, o embarcaciones de lujo.

Ingresos Medios (N3):

Ingresos mensuales totales del hogar entre $873.169 y $3.056.091 (1-3,5 CBT).

(1-3,5 CBT). Poseedores de hasta dos inmuebles y un vehículo con menos de tres años.

Hogares con personas discapacitadas tienen umbrales ajustados.

Ingresos Bajos (N2):

Ingresos menores a $873.169 (1 CBT).

(1 CBT). Pueden poseer un inmueble y, en ciertos casos, un vehículo con menos de tres años.

Aumento de la luz junio 2024

A través de la Resolución 92/2024, la Secretarúa de Energía aumentó el Precio Estacional de la Energía (PEST) a $57.214 por megawatt hora (MWh) para todos los usuarios residenciales. Este valor rige desde mayo a octubre.

Los usuarios de ingresos altos (N1) van a pagar el 100% del costo de la electricidad. Mientras que los de ingresos bajos (N2) y los de ingresos medios (N3) tendrán una bonificación del 71,9% y del 55,9% sobre ese precio en la factura, respectivamente.

Según estimó la Secretaría de Energía, los incrementos para un consumo promedio residencial de 260 KWh serán:

Ingresos altos (N1): aumentará un 23% , de $24.710 a $30.355

aumentará un , de $24.710 a $30.355 Ingresos bajos (N2): tendrá una suba del 100% , de $6295 a $12.545

tendrá una suba del , de $6295 a $12.545 Ingresos medios (N3): tendrán subas del 156%, de $6585 a $16.850.

Asimismo, en la Resolución 90/2024 se establece una baja de los topes de consumo con subsidio para los usuarios de ingresos medios y bajos.

De este modo, los usuarios de Nivel 2 (ingresos bajos) tendrán un límite de consumo base (subsidiado) de 350 kWh/mes.

En tanto que los usuarios de Nivel 3 (ingresos medios), el límite del consumo base se fija en 250 kWh/mes. Hasta ahora era de 400 kWh/mes.

Aumento del gas junio 2024

En la Resolución 91/2024 también se estableció que el precio del PIST --el costo del gas que consumen los usuarios-- va a ser de us$ 4 por millón de BTU entre mayo y octubre.

Los usuarios N1 (ingresos altos ) van a pagar ese precio, porque no tienen subsidios. Mientras que los usuarios N2 (ingresos bajos) tendrán una bonificación del 64% sobre los us$ 4 por millón de BTU. Como hasta abril pagaban us$ 0,8 por millón de BTU, ahora pagarán casi el doble.

En tanto que los usuarios de ingresos medios (N3) van a tener una bonificación del 55% sobre el PIST. Así, pagarán casi us$ 2 por millón de BTU (hasta abril pagaban us$1,1 por millón de BTU), por lo que van a tener una suba del 81%.

Además, se unifican los topes de consumo subsidiado para los usuarios de ingresos bajos y medios. Ambas categorías tendrán ahora el tope de N3, cuando se excedan de ese límite pagarán el resto sin subvención.

Según Energía, el valor promedio de las facturas finales de gas quedaría así:

Usuario N1 (ingresos altos): para un consumo promedio de 149 m3 mensuales la boleta pasará de $25.756 a $28.142. Es decir, tendrá un aumento del 9%





para un la boleta pasará de Es decir, tendrá un Usuario N2 (ingresos bajos): para un consumo promedio de 159 m3 por mes , pasará de $15.638 a $20.797, lo que implica una suba del 33% en la factura.





para un , pasará de Usuario un N3 (ingresos medios): con un consumo promedio de 171 m3, la boleta pasará de $24.465 a $26.865. Aumentará un 10%.

Para muchos argentinos, estos subsidios representan una ayuda significativa en momentos económicos difíciles. La inscripción en el RASE, aunque sencilla, requiere preparación y atención a los detalles.

