Bajo la consigna “Este invierno, la cultura te abriga”, la Provincia lleva adelante la programación de Vacaciones Divertidas que durante julio tendrá actividades musicales, teatro, talleres; también habrá festivales artísticos con un show musical de cierre y actividades para toda la familia.



Los Festivales para infancias pasaron durante el primer fin de semana de vacaciones por Morón y Quilmes, este martes 16 llegará a Mercedes; también se desarrollarán en Bahía Blanca, Laprida, Hurlingham, La Plata, Mar del Plata, Lanús, Chascomús, Mar Chiquita, Mar del Plata, Pehuajó, Azul, Carmen de Areco y San Nicolás. Cada encuentro comenzará a las 14:00 y será con entrada libre y gratuita, con diversas actividades que incluyen talleres e intervenciones con artistas locales, juegos, magia, circo, baile y con un gran show musical de cierre.

El martes 16, desde las 14:00, el Festival para infancias llegará a Mercedes con la presentación de Cazurros y Laura Migliorisi en la Estación Juego (Calle 6 y 25). El jueves 18, en el Cultural de Tiro de Bahía Blanca (Newton Nº 1180) tendrá los espectáculos artísticos de Valor Vereda y Angie Chamosa.

Por su parte, en Laprida, Koufequin y Gingos estarán el viernes 19 también a las 14:00, en el Club Atlético Jorge Newbery (Mariano J. Pereyra y Comisionado Villar). Ese mismo día, en Hurlingham, se desarrollará “Parque de Invierno 2024”, la propuesta contará con Pim Pau y Mucho más que magia, en el microestadio municipal (Pedro Díaz 1710). El sábado 20, en la República de los Niños de La Plata (Camino Belgrano y 501) se presentarán Dúo Karma y Borde Verde.

El domingo 21, en Lanús las actividades comenzarán a las 14:00, y brindarán su show musical Bigolates de Chocote y Hugo Figueras, en el Centro Cultural Leonardo Favio (Av. 25 de Mayo Nº 131). En Mar del Plata la jornada tendrá dos shows de Las Magdalenas, y habrá un laboratorio de invierno y una animación artística de bienvenida. Las actividades se realizarán en el Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires - MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara).

El Festival para infancias bonaerense estará llegando el lunes 22 a Chascomús, más precisamente a la Escuela Municipal 2 (Alvear Nº 1160), con la participación de Anda Calabaza y Lluvia de Borboletas. El martes 23 se presentarán Rayos y Centellas y Cuento con vos en el Polideportivo Santa Clara del Mar, en la localidad de Mar Chiquita. El miércoles 24, en el Parque Ambiental Manuelita, localidad de Pehuajó, los más chicos podrán disfrutar de los espectáculos de Raviolis y también de Triciclas.

En la localidad de Azul, el jueves 25, Mariana Baraj “Churo” y Upa Lalá se presentarán en el Centro Cultural San Martín (Yrigoyen Nº 460). Por su parte, el 27 de julio, en el Galpón Cultural de Carmen de Areco (Carlos M. Spil, frente a la Estación) Los Rockan y Laura Migliorisi. Mientras que el domingo 28 la sede será el Puerto de San Nicolás (Av. Román Subiza y Ruta Nacional 188) con los shows de Vuelta Canela y Melocotón Pajarito.

En La Plata la Sala Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 Nº 702) será la sede de cuatro funciones (sábado 20 a las 15:00 y a las 18:00, el martes 23 también a las 15:00 y a las 18:00, y el miércoles 24 a las 16:00) de la ópera “El Barbero de Sevilla”, de Gioachino Rossini, en versión infantil. En la Sala Piazzolla, en tanto, se realizarán espectáculos infantiles de teatro, música, clown, circo y magia: “Catarsis Colectiva” (martes 16), “El Caballero Sin Caballo” (viernes 19), “El Libro Mágico” (sábado 20), “Capitán Sanata” (domingo 21), “Archipiélago” (miércoles 24), “Elige tu propia aventura” (viernes 26), y “Lalá y el toque toque” (sábado 27); y "Poetas, Diablos, Pueblos y visiones en blanco y negro" (domingo 28). Esta programación también se puede seguir en la web del Teatro Argentino. En la Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510) se inaugurará la exhibición “70 Pinochos y una carpintería”, que podrá visitarse del 15 de julio al 9 de agosto. La muestra está organizada por la Biblioteca Popular La Chicharra y reúne 70 versiones literarias de la novela clásica Pinocho de Carlo Collodi junto a 70 obras plásticas que recuperan la historia de este entrañable personaje. Además de la muestra habrá actividades de lunes a viernes la inscripción a los talleres se realiza a través de este link. Para las obras de teatro la entrada es gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.En la Biblioteca Braille (Calle 5 Nº 1381) se presentará la programación de "Jugando con los sentidos”, una propuesta que invita a pensar acerca de las múltiples maneras de expresión y de acercarse. Se propone transitar diversas situaciones expresivas y contemplativas desde lo visual, olfativo, auditivo y táctil a través de la música, la plástica y la expresión corporal.

“En momentos donde algunos gobiernos deciden abandonar sus obligaciones, desde el gobierno de Axel Kicillof, redoblamos los esfuerzos, para seguir protegiendo y promoviendo el derecho de las niñeces a disfrutar y el derecho al trabajo de los y las bonaerenses”, señaló Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural. “Las vacaciones de invierno son el momento privilegiado para el juego y el encuentro colectivo de las niñeces y queremos que eso siga sucediendo”, completó.

También habrá actividades propuestas por el Programa Memoria es Cultura del Instituto Cultural de la Provincia y en articulación con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia.

El ciclo de actividades “Vacaciones en los Espacios” para acercar diferentes propuestas culturales a los espacios para la Memoria y la promoción de los DDHH de La Plata, Lomas de Zamora, Las Flores y Mar del Plata.

En nuestro país se han recuperado muchos sitios de memoria que fueron centros clandestinos de tortura y exterminio durante la ultima dictadura cívico militar. Y que hoy no solo sirven como prueba en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia; sino que también nos permiten darle otro sentido que incluya a los territorios y sus habitantes.

Las actividades son gratuitas, para todo el público e incluirán el desarrollo de algunas obras de teatro cómo “Los Carrotos de la Ruta”, “Cómo el Caracol” y un espectáculo de clown; la presentación de Roberto Moscoloni como cuentacuentos; y talleres del Programa.

La obra de teatro “Los Carrotos de la ruta” aborda la historia de dos personajes que trasladan su carro plagado de recuerdos, instrumentos e historias, y van en busca de un espacio, un público, un lugar donde contar, cantar y actuar. Cuando lo encuentran se produce el tan ansiado convivio teatral. Mientras que “Cómo el caracol” muestra la historia de una memoria que viaja de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, desde hace muchos años.

El miércoles 17 a las 15hs en La Plata, en el Ex CCDTyE "Destacamento de Arana", se presentará la obra de teatro "Los carrotos de la ruta". El viernes 19 a las 15hs en Lomas de Zamora, en el Espacio Ex CCDTyE "Pozo de Banfield", se realizará el Taller de Miedos y Cuentacuentos. El martes 23 a las 14hs en Mar del Plata, en El Faro de la Memoria, se presentará la obra de teatro "Cómo el caracol". El miércoles 24 a las 15hs, nuevamente en Lomas de Zamora, se presentará la obra de teatro "Los carrotos de la ruta" en el mismo espacio. Finalmente, el jueves 25 a las 15hs en Las Flores, en el Espacio ex CCD Brigada de Investigaciones de Las Flores, se llevará a cabo la presentación de la obra del Payaso Guernica y el Taller ContarNOS. El viernes 26 a las 15hs en La Plata, en el Ex CCDTyE "Destacamento de Arana", se realizará nuevamente el Taller de Miedos y Cuentacuentos.

Ana Laura Mercader, coordinadora del Programa Memoria es Cultura sostuvo que se trata de una propuesta para “habitar estos lugares con las infancias y juventudes, acompañarnos, ser consciente del pasado con un presente en acción para la proyección de lo que viene”.

La agenda con propuestas para las vacaciones de invierno incluye más de 500 eventos en todo el territorio y puede consultarse en vacaciones.icpba.gba.gob.ar.