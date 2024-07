Los casos de ludopatía infantil se repiten en el país y en Buenos Aires se avanza en la implementación de políticas para combatir el problema tanto anivel provincial como a municipal. Es el que caso de Bragado, que acaba de crear el programa de prevención sobre la ciberludopatía juvenil que fue votada por unanimidad en el distrito.

“Uno de los casos que más me impactó fue el de una mamá que me escribió por redes sociales y me contó que se le apareció gente a la una y media de la mañana para cobrarle una deuda de cerca de 400 mil pesos de su hijo de menos de 14 años”, cuenta Germán Marini, presidente del Concejo Deliberante local y autor de la ordenanza recientemente aprobada.

Marini, además de concejal, es el presidente del Club Porteño de Bragado. Cuenta que las apuestas online, el nuevo consumo problemático silencioso que atraviesa la juventud, es una situación que se ve en todas las disciplinas que se practican en la institución. “Están dos segundos sin los profes y arrancan con el teléfono”, dice.



A su vez, y al igual que lo viene reflejando este medio en numerosas entrevistas, la escuela es el punto neurálgico donde se visibiliza esta adicción. “Me contaron que los chicos venden útiles para apostar”, señala Marini sobre las palabras que le llegan de parte de los docentes bragadenses.

Incluso, advierte, la demanda de los maestros lo motivó a presentar el proyecto de ordenanza para la implementación en el Partido de Bragado de “un programa de prevención y campañas de concientización, dirigidas a las y los adolescentes sobre los riesgos del juego con apuestas online”.

Según explica Marini, su iniciativa es la segunda que se presentó en un municipio de la provincia de Buenos Aires, luego de la sancionada en Mar del Plata. Todo el arco político acompañó la medida, lo que incluyó al PRO, al radicalismo y a La Libertad Avanza.

Chicos zombies

Marini explica que la adicción a las apuestas virtuales es un “consumo problemático silencioso”. Silencioso porque no cuenta con manifestaciones físicas como el alcoholismo o los estupefacientes, pero que por dentro socava la voluntad de los jóvenes y determina su comportamiento. Por eso, el edil habla de desarticular las redes que se tejen para atraer y envolver a los chicos y chicas.

La referencia apunta al sistema de cooptación que sostiene el universo de apuestas ilegales online. Tal cómo relata, los casinos virtuales funcionan a base de fichas. Esas fichas o créditos las venden personas que funcionan como cajeros y se quedan con un porcentaje de las ventas y apuestas.

A su vez, estos mismos desarrollan una red de captación para los chicos: “Vos también podés vender fichas”. Ese escenario, advierte Marini, es el que descompone el entramado de la juventud, porque son los cajeros los que les crean los usuarios y los adhieren a alguna billetera virtual que el menor reporta.

Hoy, apunta, “los chicos son zombies en las escuelas”. Sucede que muchas promociones de adquisición de fichas o de modalidad de juego se dan por la madrugada. Muchos jóvenes van a la escuela sin dormir.

Este es uno de los principales motivos por los que Marini pide mayor involucramiento de los padres porque “no tienen noción de lo que están haciendo los pibes”. El cuadro se agrava, afirma, porque el tema suele resultar un tabú y, por ende, las familias no lo verbalizan. “Cuando te enterás de un caso sabes que hay veinte más”, indica el dirigente.

Marini, concejal que forma parte de la construcción política que lidera el intendente Sergio Barenghi y Darío Duretti y posibilitó el retorno del peronismo a la gestión de Bragado, advierte que la crisis económica actual potencia el escenario de las apuestas.

“Con cada crisis crece la idea que afirma que uno se puede salvar solo”, sostiene. En este sentido, pone en valor el múltiple acompañamiento a la medida y la firmeza con la que se convirtió en parte de la agenda social. “Más allá de cualquier tecnicismo legislativo de cómo se de resolver un proyecto, en estos temas hay que correr lo partidario”, asegura.

Así, destaca la labora en la Legislatura bonaerense donde se están desarrollando los debates pertinentes sobre distintos proyectos de ley para tratar esta problemática. Al mismo tiempo, destaca el rol del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y de la diputada nacional Gisela Marziotta, por su involucramiento y la búsqueda de avanzar con medidas concretas.

En la Provincia, dice, hay un tratamiento efectivo sobre la ludopatía. Hace pocos días, el gobierno de Axel Kicillof presentó el Plan de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía Adolescente, una mesa de abordaje interministerial que tiene como premisa atacar una adicción en crecimiento.

A este punto, agrega Marini, hay que sumarle un trabajo en mejorar la detención por delitos de ciberseguridad. Al mismo tiempo, considera pertinente el tratamiento de proyectos sobre el uso del celular en las instituciones educativas y remarca que, para dimensionar la situación, hay que entender que “hoy el casino lo tenés en el comedor de tu casa”.

El proyecto

La iniciativa encabezada por Marini se votó el pasado 4 de julio. Según se desprende del texto de la ordenanza, el programa de prevención municipal implica la difusión de material para advertir la peligrosidad del juego online así como la realización de charlas y talleres en las escuelas secundarias de Bragado con la participación de profesionales.

Pide que se articule con las organizaciones locales especializadas en el tema, promueve “actividades alternativas saludables y recreativas para los adolescentes”, en conjunto con el fomento del desarrollo de habilidades además de la participación en actividades sociales y deportivas.

Remarca que los padres necesitan más información y, como dirigente deportivo, destaca que instituciones como el Club Atlético Vélez Sarsfield haya decidido suspender su contrato con un sponsor de apuestas virtuales.

“En Europa se limitan este tipo de publicidades, y en Argentina falta una regulación al respecto”, asegura.