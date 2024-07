Sebastián Méndez, técnico de Newell’s, sumó ayer cuatro refuerzos al plantel que se prepara para retomar su participación en Liga Profesional el próximo viernes. El último en llegar fue el defensor Saúl Salcedo, mientras que en Bella Vista fueron presentados el volante Gabriel Carabajal, el ex Vélez Juan Ignacio Méndez y el delantero Fernando Cardozo. Estos tres últimos tienen posibilidades de ser titulares ante Barracas Central, en el estreno de Méndez como entrenador leproso.

El viernes retoma Newell’s su participación en Liga Profesional. Por la 6º fecha visitará a Barrcas Central a las 15 y el juego será el primero que Méndez dirija a los rojinegros. Ayer en Bella Vista se sumó a los trabajos Carabajal. El volante viene del fútbol de México y tiene posibilidades de jugar de titular. Su inclusión depende del nivel físico que muestre el jugador en los entrenamientos de hoy y mañana. Caso contrario el puesto será para Julián Fernández. Cardozo, en cambio, fue titular en los amistosos ante Defensa y Justicia y Vélez, y formará parte de la ofensiva junto con Juan Ignacio Ramírez. El ex Olimpia de Paraguay fue el primer refuerzo en llegar al club y será parte del equipo que visitará a Barracas Central. Juan Méndez, por su parte, acompañará en el mediocampo a Ever Banega, dado que por suspensión no podrá jugar Rodrigo Cedrés.

El cuarto refuerzo llegó ayer y firmó. Se trata del paraguayo Salcedo, quien también llega proveniente de Olimpia de Paraguay. En zaguero central peleará por el puesto en la defensa con Ian Glavinovich, aunque no formará parte del equipo que visitará a Barracas Central debido a los pocos días de trabajo que tiene con el plantel. El técnico prueba hoy el once leproso que jugará el viernes. En el entrenaniento se despejarán dudas. Para el debut de Méndez el once probable, por ahora, es con Macagno; Armando Méndez, Velázquez, Glavinovich, Martino: Carabajal o Fernández, Juan Méndez, Banega, González; Ramírez, Cardozo. Lucas Hoyos no es opción en el arco porque viene de sufrir una lesión muscular.